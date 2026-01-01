JumpServer היא פלטפורמת ניהול גישה מועדפת (PAM) בקוד פתוח, המספקת שער מרכזי לגישה לכל נכסי התשתית – שרתים, מסדי נתונים, אשכולות Kubernetes, והתקני רשת. במקום להפיץ מפתחות SSH או לשתף סיסמאות ישירות, צוותים מבצעים אימות דרך JumpServer, שמתווכת בכל חיבור, מתעדת את כל הפעילות, ומתעדת סשנים למטרות ביקורת ותאימות. הגישה נשלטת על ידי הרשאות מבוססות תפקידים ותהליכי אישור אופציונליים.

אירוח עצמי של JumpServer שומר את כל הקלטות הסשנים, יומני הגישה, ופרטי ההתחברות המאוחסנים בתשתית שלכם – קריטי עבור מסגרות תאימות כמו SOX, PCI-DSS, ו-ISO 27001 הדורשות תיעוד ביקורת והוכחה שגישה למערכות רגישות נשלטת ומנוטרת.