התקינו JumpServer בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול גישה מועדפת בקוד פתוח לגישת SSH, RDP ומסדי נתונים מרכזית לכל התשתית שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם JumpServer
JumpServer היא פלטפורמת ניהול גישה מועדפת (PAM) בקוד פתוח, המספקת שער מרכזי לגישה לכל נכסי התשתית – שרתים, מסדי נתונים, אשכולות Kubernetes, והתקני רשת. במקום להפיץ מפתחות SSH או לשתף סיסמאות ישירות, צוותים מבצעים אימות דרך JumpServer, שמתווכת בכל חיבור, מתעדת את כל הפעילות, ומתעדת סשנים למטרות ביקורת ותאימות. הגישה נשלטת על ידי הרשאות מבוססות תפקידים ותהליכי אישור אופציונליים.
אירוח עצמי של JumpServer שומר את כל הקלטות הסשנים, יומני הגישה, ופרטי ההתחברות המאוחסנים בתשתית שלכם – קריטי עבור מסגרות תאימות כמו SOX, PCI-DSS, ו-ISO 27001 הדורשות תיעוד ביקורת והוכחה שגישה למערכות רגישות נשלטת ומנוטרת.
פיצ'רים עיקריים של JumpServer
שער גישה מרוכז
נתבו את כל חיבורי ה-SSH, RDP, VNC ומסדי הנתונים דרך פרוקסי מבוקר יחיד, ובכך למנוע חשיפה ישירה של אישורי גישה למהנדסים.
הקלטת סשן והפעלה חוזרת
כל סשן מועדף מתועד וניתן לשחזור בדפדפן, מה שמעניק לצוותי אבטחה תיעוד פורנזי מלא של כל פעילות התשתית.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
העניקו למשתמשים גישה לנכסים ספציפיים עם הרשאות מפורטות ותהליכי אישור מוגבלים בזמן, כך שפרטי גישה לעולם לא ישותפו ישירות.
תמיכה רב-פרוטוקולית
נהלו שרתי Linux באמצעות SSH, מחשבי Windows באמצעות RDP או VNC, מסדי נתונים יחסיים, אשכולות Kubernetes, והתקני רשת מפלטפורמה אחת.
כספת פרטי התחברות מובנית
אחסון, סיבוב ודחיפה אוטומטיים של פרטי גישה מאפשרים למשתמשים להתחבר דרך JumpServer מבלי שידעו כלל את הסיסמאות הבסיסיות.
למה להריץ את JumpServer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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