התקינו Loomio בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמה שיתופית בקוד פתוח לקבלת החלטות, המאפשרת לקבוצות לדון בהצעות, לערוך סקרים ולקבל החלטות יחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Loomio
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Loomio
Loomio היא פלטפורמת קוד פתוח שנבנתה במיוחד לקבלת החלטות שיתופית. קבוצות יכולות לקיים דיונים מובנים, ליצור הצעות, לערוך סקרים ולתעד תוצאות — הכל במקום אחד. בניגוד לכלי צ'אט כלליים, Loomio שומרת על שיחות ממוקדות בהתקדמות לעבר החלטות ברורות, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור קואופרטיבים, עמותות, ארגונים קהילתיים וצוותים מבוזרים.
אירוח עצמי של Loomio ב-VPS משלכם שומר על נתוני החברים בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משתמש וללא תלות בשירות צד שלישי. פריסה זו כוללת את אפליקציית ה-Rails המלאה, את ה-Sidekiq background worker, בסיס נתונים PostgreSQL, תור Redis, ושרת Hocuspocus לעריכת מסמכים שיתופית בזמן אמת.
פיצ'רים עיקריים של Loomio
הצעות מובנות
צרו הצעות מוגבלות בזמן עם אפשרויות של הסכמה, אי-הסכמה, הימנעות וחסימה, כך שקבוצות יוכלו לקבל החלטות אחראיות עם תיעוד ביקורת ברור.
סקרים גמישים
הריצו הצבעות דירוג מועדף, הצבעות נקודות, סקרים מבוססי ניקוד, וסקרים לתיאום פגישות כדי לאסוף משוב קבוצתי מעמיק מעבר לשאלות פשוטות של כן/לא.
דיונים משורשרים
שמרו על שיחות מאורגנות עם תגובות משורשרות ותגובות הקשריות, כך שהקשר חשוב לעולם לא ילך לאיבוד בערוץ צ'אט עמוס.
שיתוף פעולה בזמן אמת
ערכו בשיתוף פעולה טקסט הצעות ושרשורי דיון בזמן אמת באמצעות שרת Hocuspocus המובנה, ללא צורך בעורך צד שלישי.
קבוצות משנה והרשאות
ארגנו חברים לתת-קבוצות עם הגדרות פרטיות ותפקידים עצמאיים, התומך במבנים ארגוניים מורכבים בתוך התקנה אחת.
למה להריץ את Loomio על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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