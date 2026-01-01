Loomio היא פלטפורמת קוד פתוח שנבנתה במיוחד לקבלת החלטות שיתופית. קבוצות יכולות לקיים דיונים מובנים, ליצור הצעות, לערוך סקרים ולתעד תוצאות — הכל במקום אחד. בניגוד לכלי צ'אט כלליים, Loomio שומרת על שיחות ממוקדות בהתקדמות לעבר החלטות ברורות, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור קואופרטיבים, עמותות, ארגונים קהילתיים וצוותים מבוזרים.

אירוח עצמי של Loomio ב-VPS משלכם שומר על נתוני החברים בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משתמש וללא תלות בשירות צד שלישי. פריסה זו כוללת את אפליקציית ה-Rails המלאה, את ה-Sidekiq background worker, בסיס נתונים PostgreSQL, תור Redis, ושרת Hocuspocus לעריכת מסמכים שיתופית בזמן אמת.