התקינו Kong בלחיצה אחת.
שער API בקוד פתוח בעל ביצועים גבוהים לניהול, אבטחה והרחבה של מיקרו-שירותים ו-API.
בחרו תוכנית VPS עבור Kong
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kong
Kong הוא שער API בקוד פתוח הנפוץ ביותר בעולם, הבנוי על OpenResty (Nginx + LuaJIT) לשיהוי תת-מילי-שנייה בקנה מידה גדול. הוא יושב לפני השירותים שלכם כדי לטפל באימות, הגבלת קצב, ניתוב תעבורה ונראות באמצעות מערכת אקולוגית עשירה של למעלה מ-50 תוספים — מבלי לשנות את קוד היישום שלכם.
הפעלת Kong על VPS משלכם מעניקה לכם שליטה מלאה על תעבורת API, תצורת תוספים ופרטי גישה רגישים ללא תמחור מבוסס שימוש של שירותי שער API מנוהלים. פריסה זו כוללת PostgreSQL לשמירת תצורת Kong והיא מוכנה לניהול API בסביבת ייצור מרגע ההפעלה.
פיצ'רים עיקריים של Kong
אימות מרכזי
אכפו אימות OAuth 2.0, JWT, API keys ו-HMAC בכל השירותים מנקודת בקרה אחת.
הגבלת קצב
הגנו על שירותים במעלה הזרם מפני קפיצות תעבורה על ידי הגדרת מגבלות קצב בקשות לכל צרכן או גלובליות, ללא שינויים בקוד.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את Kong עם 50+ תוספים רשמיים לרישום, שמירה במטמון, טרנספורמציות ושילובי צד שלישי.
מנהל מערכת GUI
נהלו ניתובים, שירותים, צרכנים ותוספים דרך ממשק הניהול Kong Manager מבוסס ווב המובנה בפורט 8002.
תמיכה בריבוי פרוטוקולים
ניתוב תעבורת HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket, ו-TCP דרך שער יחיד עם איזון עומסים מודע לפרוטוקולים.
למה להריץ את Kong על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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