Kong הוא שער API בקוד פתוח הנפוץ ביותר בעולם, הבנוי על OpenResty (Nginx + LuaJIT) לשיהוי תת-מילי-שנייה בקנה מידה גדול. הוא יושב לפני השירותים שלכם כדי לטפל באימות, הגבלת קצב, ניתוב תעבורה ונראות באמצעות מערכת אקולוגית עשירה של למעלה מ-50 תוספים — מבלי לשנות את קוד היישום שלכם.

הפעלת Kong על VPS משלכם מעניקה לכם שליטה מלאה על תעבורת API, תצורת תוספים ופרטי גישה רגישים ללא תמחור מבוסס שימוש של שירותי שער API מנוהלים. פריסה זו כוללת PostgreSQL לשמירת תצורת Kong והיא מוכנה לניהול API בסביבת ייצור מרגע ההפעלה.