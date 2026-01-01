Workout Cool היא פלטפורמת אימון כושר באירוח עצמי המספקת מאגר תרגילים מקיף, בונה תוכניות אימון מובנות ומעקב אחר אימונים — הכל פועל על השרת שלכם ללא דמי מנוי או שיתוף נתונים עם צד שלישי. משתמשים יכולים לדפדף בתרגילים עם הדגמות וידאו מודרכות, לבנות תוכניות אימון מותאמות אישית המאורגנות לפי קבוצת שרירים או יעד אימון, ולתעד אימונים כדי לעקוב אחר הביצועים לאורך זמן.

בניגוד לאפליקציות כושר מאוחסנות שנועלות נתונים היסטוריים מאחורי מנויים, Workout Cool מאחסנת את כל היסטוריית האימונים במסד נתונים PostgreSQL על התשתית שלכם. הפלטפורמה תומכת באימות באמצעות אימייל וסיסמה לצד Google OAuth אופציונלי, וספריית התרגילים המוטמעת יכולה להיות מאוכלסת מראש בנתוני דוגמה בהפעלה ראשונה.