התקינו Workout Cool בלחיצה אחת.
פלטפורמת אימון כושר בקוד פתוח לבניית תוכניות אימון, מעקב אחר התקדמות וניהול ספריית תרגילים אישית.
בחרו תוכנית VPS עבור Workout Cool
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Workout Cool
Workout Cool היא פלטפורמת אימון כושר באירוח עצמי המספקת מאגר תרגילים מקיף, בונה תוכניות אימון מובנות ומעקב אחר אימונים — הכל פועל על השרת שלכם ללא דמי מנוי או שיתוף נתונים עם צד שלישי. משתמשים יכולים לדפדף בתרגילים עם הדגמות וידאו מודרכות, לבנות תוכניות אימון מותאמות אישית המאורגנות לפי קבוצת שרירים או יעד אימון, ולתעד אימונים כדי לעקוב אחר הביצועים לאורך זמן.
בניגוד לאפליקציות כושר מאוחסנות שנועלות נתונים היסטוריים מאחורי מנויים, Workout Cool מאחסנת את כל היסטוריית האימונים במסד נתונים PostgreSQL על התשתית שלכם. הפלטפורמה תומכת באימות באמצעות אימייל וסיסמה לצד Google OAuth אופציונלי, וספריית התרגילים המוטמעת יכולה להיות מאוכלסת מראש בנתוני דוגמה בהפעלה ראשונה.
פיצ'רים עיקריים של Workout Cool
ספריית תרגילים
עיינו במאגר נתונים מקיף של תרגילים עם הדגמות וידאו הדרכתיות, המאורגן לפי קבוצת שרירים, ציוד וסוג אימון.
בונה תוכניות אימונים
צרו תוכניות אימונים מובנות מרובות ימים עם בחירת תרגילים מותאמת אישית, סטים, חזרות וזמני מנוחה לכל יעד כושר.
רישום הפעלה
הקליטו כל אימון עם נתוני ביצועים בפועל כדי שתוכלו לעקוב אחר התקדמות במשקלים ונפח לאורך זמן.
מעקב התקדמות
צפו בעליות כוח ובעקביות אימונים באמצעות תרשימים המציגים מגמות ביצועים לאורך אימונים ותוכניות אימונים.
סינון קבוצת שרירים
סננו וגלו תרגילים לפי קבוצת שרירים ממוקדת כדי לבנות תוכניות מאוזנות המכסות כל חלק בגוף.
למה להריץ את Workout Cool על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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