Lychee היא מערכת ניהול תמונות קוד פתוח מעוצבת שמפכה כל תיקיית תמונות לגלריה מקוונת יפהפיה. היא ממיינת מטא-נתונים של EXIF ו-IPTC, מייצרת תמונות ממוזערות רספונסיביות, מארגנת תמונות לאלבומים מקוננים, ומציעה שיתוף ציבורי, מוגן בסיסמה, ופרטי עבור אלבומים בודדים או תמונות בודדות — כל זה נתמך על ידי ממשק אינטרנט נקי וידידותי למובייל.

אחסון עצמי של Lychee על ה-VPS שלך שומר על המקוריים ברזולוציה מלאה, נתוני מיקום, והיסטוריית צפייה על תשתית שאתה שולט בה ולא נמסרת לפלטפורמת תמונות צד שלישי. האפליקציה תומכת ב-MySQL, MariaDB, PostgreSQL, או SQLite כבסיסים ומתחברת בצורה נקייה לאחסון אובייקטים, LDAP, וספקי OAuth — מה שהופך אותה מתאימה באותה מידה לארכיון תמונות אישי או לספרייה משותפת של צוות קטן.