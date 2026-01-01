פרוסו Lychee בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול תמונות באירוח עצמי, עם ארגון אלבומים, בקרות שיתוף וגלישה מודעת מטא-דאטה, שנבנתה עבור צלמים רציניים.
בחרו תוכנית VPS עבור Lychee
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Lychee
Lychee היא מערכת ניהול תמונות קוד פתוח מעוצבת שמפכה כל תיקיית תמונות לגלריה מקוונת יפהפיה. היא ממיינת מטא-נתונים של EXIF ו-IPTC, מייצרת תמונות ממוזערות רספונסיביות, מארגנת תמונות לאלבומים מקוננים, ומציעה שיתוף ציבורי, מוגן בסיסמה, ופרטי עבור אלבומים בודדים או תמונות בודדות — כל זה נתמך על ידי ממשק אינטרנט נקי וידידותי למובייל.
אחסון עצמי של Lychee על ה-VPS שלך שומר על המקוריים ברזולוציה מלאה, נתוני מיקום, והיסטוריית צפייה על תשתית שאתה שולט בה ולא נמסרת לפלטפורמת תמונות צד שלישי. האפליקציה תומכת ב-MySQL, MariaDB, PostgreSQL, או SQLite כבסיסים ומתחברת בצורה נקייה לאחסון אובייקטים, LDAP, וספקי OAuth — מה שהופך אותה מתאימה באותה מידה לארכיון תמונות אישי או לספרייה משותפת של צוות קטן.
פיצ'רים עיקריים של Lychee
היררכיית אלבומים מקוננת
ארגון תמונות לאלבומים ואלבומי משנה עם סידור מחדש בגרירה-ושחרור, בחירת תמונת נושא ובקרות שיתוף לכל אלבום.
EXIF ו-IPTC מטא-דאטה
חילוץ אוטומטי של תגיות מצלמה, עדשה, חשיפה, GPS ו-IPTC כך שניתן לחפש ולסנן אלבומים לפי גוף מצלמה, אורך מוקד או מיקום.
בקרות שיתוף פרטניות
הפכו אלבומים לציבוריים, מוגנים בסיסמה, או בגישה בהזמנה בלבד, וצרו קישורי שיתוף לכל אלבום או לכל תמונה מבלי לחשוף את שאר הספרייה שלכם.
תמיכה ב-RAW ו-HEIC
תמיכה מובנית בפורמטים RAW ו-HEIC לצד JPEG, PNG ווידאו — Lychee ממירה לאינטרנט תוך שמירה על הקובץ המקורי.
התחברות OAuth ו-LDAP
התחברו לספקי זהויות קיימים, כולל Google, GitHub, וכל ספריית LDAP, כך שתורמים יתחברו עם פרטי הזיהוי שכבר יש להם.
אחסון אובייקטים עורפי
אחסנו תמונות באופן אופציונלי בשטח אחסון אובייקטים תואם S3 כדי להרחיב את הספרייה שלכם מעבר לכונן המקומי, תוך שמירה על אותה חווית משתמש.
למה להריץ את Lychee על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.