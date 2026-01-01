עד 69% הנחה עבור Lychee

פרוסו Lychee בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמת ניהול תמונות באירוח עצמי, עם ארגון אלבומים, בקרות שיתוף וגלישה מודעת מטא-דאטה, שנבנתה עבור צלמים רציניים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
32.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Lychee בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Lychee

הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Lychee

Lychee היא מערכת ניהול תמונות קוד פתוח מעוצבת שמפכה כל תיקיית תמונות לגלריה מקוונת יפהפיה. היא ממיינת מטא-נתונים של EXIF ו-IPTC, מייצרת תמונות ממוזערות רספונסיביות, מארגנת תמונות לאלבומים מקוננים, ומציעה שיתוף ציבורי, מוגן בסיסמה, ופרטי עבור אלבומים בודדים או תמונות בודדות — כל זה נתמך על ידי ממשק אינטרנט נקי וידידותי למובייל.

אחסון עצמי של Lychee על ה-VPS שלך שומר על המקוריים ברזולוציה מלאה, נתוני מיקום, והיסטוריית צפייה על תשתית שאתה שולט בה ולא נמסרת לפלטפורמת תמונות צד שלישי. האפליקציה תומכת ב-MySQL, MariaDB, PostgreSQL, או SQLite כבסיסים ומתחברת בצורה נקייה לאחסון אובייקטים, LDAP, וספקי OAuth — מה שהופך אותה מתאימה באותה מידה לארכיון תמונות אישי או לספרייה משותפת של צוות קטן.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Lychee

היררכיית אלבומים מקוננת

ארגון תמונות לאלבומים ואלבומי משנה עם סידור מחדש בגרירה-ושחרור, בחירת תמונת נושא ובקרות שיתוף לכל אלבום.

EXIF ו-IPTC מטא-דאטה

חילוץ אוטומטי של תגיות מצלמה, עדשה, חשיפה, GPS ו-IPTC כך שניתן לחפש ולסנן אלבומים לפי גוף מצלמה, אורך מוקד או מיקום.

בקרות שיתוף פרטניות

הפכו אלבומים לציבוריים, מוגנים בסיסמה, או בגישה בהזמנה בלבד, וצרו קישורי שיתוף לכל אלבום או לכל תמונה מבלי לחשוף את שאר הספרייה שלכם.

תמיכה ב-RAW ו-HEIC

תמיכה מובנית בפורמטים RAW ו-HEIC לצד JPEG, PNG ווידאו — Lychee ממירה לאינטרנט תוך שמירה על הקובץ המקורי.

התחברות OAuth ו-LDAP

התחברו לספקי זהויות קיימים, כולל Google, GitHub, וכל ספריית LDAP, כך שתורמים יתחברו עם פרטי הזיהוי שכבר יש להם.

אחסון אובייקטים עורפי

אחסנו תמונות באופן אופציונלי בשטח אחסון אובייקטים תואם S3 כדי להרחיב את הספרייה שלכם מעבר לכונן המקומי, תוך שמירה על אותה חווית משתמש.

למה להריץ את Lychee על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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