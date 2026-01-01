פרוסו Microweber בהתקנה בלחיצה אחת.
בונה אתרים ו-CMS בקוד פתוח בשיטת גרירה-ושחרור עם מסחר אלקטרוני מובנה, מופעל על ידי Laravel.
בחרו תוכנית VPS עבור Microweber
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Microweber
Microweber היא מערכת ניהול תוכן (CMS) בקוד פתוח ובונה אתרים שמאפשרת לכם להרכיב דפים, בלוגים וחנויות מקוונות על ידי גרירת בלוקים ישירות לדף החי — ללא תצוגה מקדימה נפרדת של מנהל מערכת, ללא קידוד תבניות. היא נבנתה על Laravel ומורשית תחת MIT, והיא מגיעה עם מנוע מסחר אלקטרוני מלא, תוכן רב-לשוני, ומערכת מודולים שמכסה חנויות, גלריות, טפסי יצירת קשר ופוסטים בבלוג ישר מהקופסה.
אירוח עצמי של Microweber על שרת VPS משלכם שומר את קבצי האתר שלכם, הזמנות לקוחות ומדיה שהועלתה בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לכל אתר, ללא קיצוצי עסקאות, וללא הגבלות פלטפורמה על ערכות נושא או מודולים שתוכלו להתקין.
פיצ'רים עיקריים של Microweber
עורך גרירה-ושחרור חי
ערכו דפים ישירות בקצה הקדמי על ידי גרירת בלוקים, טקסט ותמונות למקומם — הפריסה שאתם בונים היא בדיוק מה שהמבקרים רואים.
מסחר אלקטרוני מובנה
השיקו חנות מקוונת עם קטלוגי מוצרים, עגלת קניות, קופה וניהול הזמנות הכלולים בליבה — ללא צורך בתוסף נפרד או מנוי.
יסוד Laravel
נבנה על בסיס פלטפורמת ה-PHP של Laravel, ומעניק למפתחים מבנה MVC מוכר, חבילות Composer, ו-Eloquent ORM להרחבה בטוחה של הפלטפורמה.
תוכן רב לשוני
פרסמו את אותו אתר במספר שפות באמצעות כלי תרגום מובנים, כך שתוכלו להגיע לקהלים בינלאומיים ללא תוספים של צד שלישי.
אקוסיסטם מודולים
הוסיפו גלריות, טפסי יצירת קשר, סליידרים, חנויות ופוסטים בבלוג כמודולים לשימוש חוזר שניתן לגרור לכל עמוד ולהגדיר אותם מחדש באופן ויזואלי.
ערכות נושא במיתוג לבן
התאמה אישית של תבניות, מיתוג ופריסות בחופשיות תחת רישיון MIT — אידיאלי עבור סוכנויות שבונות אתרים עבור לקוחות ללא נעילת ספק.
למה להריץ את Microweber על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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