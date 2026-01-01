Microweber היא מערכת ניהול תוכן (CMS) בקוד פתוח ובונה אתרים שמאפשרת לכם להרכיב דפים, בלוגים וחנויות מקוונות על ידי גרירת בלוקים ישירות לדף החי — ללא תצוגה מקדימה נפרדת של מנהל מערכת, ללא קידוד תבניות. היא נבנתה על Laravel ומורשית תחת MIT, והיא מגיעה עם מנוע מסחר אלקטרוני מלא, תוכן רב-לשוני, ומערכת מודולים שמכסה חנויות, גלריות, טפסי יצירת קשר ופוסטים בבלוג ישר מהקופסה.

אירוח עצמי של Microweber על שרת VPS משלכם שומר את קבצי האתר שלכם, הזמנות לקוחות ומדיה שהועלתה בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לכל אתר, ללא קיצוצי עסקאות, וללא הגבלות פלטפורמה על ערכות נושא או מודולים שתוכלו להתקין.