FreeCAD הוא מודל CAD תלת-ממדי פרמטרי חופשי בקוד פתוח, המשמש מהנדסים, מעצבי מוצר ואדריכלים ברחבי העולם. בניגוד לכלי מבוססי רשת, FreeCAD עובד עם גאומטריה מדויקת מבוססת אילוצים כך שכל מימד יכול להיות משונה בכל נקודה מבלי לבנות מחדש מודל מאפס. תבנית זו מריצה את FreeCAD בשולחן עבודה נגיש דרך דפדפן באמצעות KasmVNC, והופכת כל מכשיר המחובר לאינטרנט לתחנת עבודה יעילה של CAD.

אירוח עצמי של FreeCAD על ה-VPS שלכם פירושו שסביבת ההנדסה שלכם — כולל פקודות מאקרו מותאמות אישית, ספריות חלקים וקבצי פרויקט — זמינה תמיד מכל מכשיר מבלי לנהל התקנות תוכנה על פני מספר מכונות. אחסון נפח קבוע שומר על כל העבודה שלכם שלמה גם לאחר עדכוני קונטיינר והפעלה מחדש.