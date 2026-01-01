התקינו FreeCAD בלחיצה אחת.
מודלר CAD תלת-ממדי פרמטרי חינמי, נגיש מכל דפדפן דרך KasmVNC, ללא צורך בהתקנה מקומית.
בחרו תוכנית VPS עבור FreeCAD
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FreeCAD
FreeCAD הוא מודל CAD תלת-ממדי פרמטרי חופשי בקוד פתוח, המשמש מהנדסים, מעצבי מוצר ואדריכלים ברחבי העולם. בניגוד לכלי מבוססי רשת, FreeCAD עובד עם גאומטריה מדויקת מבוססת אילוצים כך שכל מימד יכול להיות משונה בכל נקודה מבלי לבנות מחדש מודל מאפס. תבנית זו מריצה את FreeCAD בשולחן עבודה נגיש דרך דפדפן באמצעות KasmVNC, והופכת כל מכשיר המחובר לאינטרנט לתחנת עבודה יעילה של CAD.
אירוח עצמי של FreeCAD על ה-VPS שלכם פירושו שסביבת ההנדסה שלכם — כולל פקודות מאקרו מותאמות אישית, ספריות חלקים וקבצי פרויקט — זמינה תמיד מכל מכשיר מבלי לנהל התקנות תוכנה על פני מספר מכונות. אחסון נפח קבוע שומר על כל העבודה שלכם שלמה גם לאחר עדכוני קונטיינר והפעלה מחדש.
פיצ'רים עיקריים של FreeCAD
גישה מבוססת דפדפן
שולחן עבודה מלא של FreeCAD מסופק באמצעות KasmVNC, נגיש מכל דפדפן מודרני מבלי להתקין דבר באופן מקומי.
מידול פרמטרי
שרטוט מבוסס אילוצים וסביבת עבודה לעיצוב חלקים מאפשרים לכם לשנות כל מימד בכל עת מבלי לבנות מחדש את המודל.
סביבת רב-שולחנות עבודה
סביבות עבודה ייעודיות למידול מוצקים, הרכבות, שרטוטים טכניים, ניתוח FEM ועוד ביישום אחד.
תמיכה בפורמט תקני
ייבאו וייצאו קבצי STEP, IGES, STL, DXF ו-SVG לתאימות עם כלי CAD אחרים וזרימות עבודה של ייצור.
כתיבת סקריפטים ב-Python
הפכו משימות חוזרות לאוטומטיות, צרו פקודות מאקרו מותאמות אישית, ובנו סביבות עבודה חדשות באמצעות מנוע הסקריפטים המובנה של Python.
למה להריץ את FreeCAD על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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