Countly היא פלטפורמת אנליטיקה ומעורבות בקוד פתוח, המעניקה עדיפות לפרטיות, וזוכה לאמון של אלפי צוותים למעקב אחר ביצועי מוצרים והתנהגות משתמשים ברחבי יישומי מובייל, ווב, דסקטופ ו-IoT. הארכיטקטורה מבוססת-התוספים שלה מאפשרת לכם להפעיל רק את מה שאתם צריכים — ממעקב אחר סשנים ודיווח קריסות ועד התראות פוש ותצורה מרחוק — מבלי לנפח את הפריסה שלכם.

אירוח עצמי של Countly מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני האנליטיקה שלכם, ללא שיתוף נתונים עם צד שלישי, ללא מגבלות דגימה וללא תמחור לפי אירוע. הריצו אותו על שרת VPS משלכם כדי לשמור נתוני התנהגות משתמשים רגישים באופן מלא בתוך התשתית שלכם ולעמוד בדרישות תאימות GDPR ופרטיות.