פרוסו את Countly בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת אנליטיקה למוצרים ממוקדת פרטיות למעקב אחר מסעות משתמשים באפליקציות מובייל, ווב ודסקטופ.
בחרו תוכנית VPS עבור Countly
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Countly
Countly היא פלטפורמת אנליטיקה ומעורבות בקוד פתוח, המעניקה עדיפות לפרטיות, וזוכה לאמון של אלפי צוותים למעקב אחר ביצועי מוצרים והתנהגות משתמשים ברחבי יישומי מובייל, ווב, דסקטופ ו-IoT. הארכיטקטורה מבוססת-התוספים שלה מאפשרת לכם להפעיל רק את מה שאתם צריכים — ממעקב אחר סשנים ודיווח קריסות ועד התראות פוש ותצורה מרחוק — מבלי לנפח את הפריסה שלכם.
אירוח עצמי של Countly מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני האנליטיקה שלכם, ללא שיתוף נתונים עם צד שלישי, ללא מגבלות דגימה וללא תמחור לפי אירוע. הריצו אותו על שרת VPS משלכם כדי לשמור נתוני התנהגות משתמשים רגישים באופן מלא בתוך התשתית שלכם ולעמוד בדרישות תאימות GDPR ופרטיות.
פיצ'רים עיקריים של Countly
מעקב רב-פלטפורמאי
אספו סשנים, אירועים ומסעות משתמשים מיישומי מובייל (iOS, Android), ווב ודסקטופ באמצעות ערכות SDK רשמיות עבור **React Native**, **Flutter**, **Unity** ועוד.
דיווח קריסות
לכידה וניתוח של שגיאות וקריסות בכל הפלטפורמות, עם Stack traces מלאים ומספר המשתמשים המושפעים, כדי לסייע בתעדוף תיקונים.
התראות דחיפה
שלחו התראות דחיפה ממוקדות למשתמשי iOS ו-Android ישירות מלוח הבקרה, עם פילוח קהלים ומעקב מסירה.
הגדרה מרוחקת
עדכון התנהגות האפליקציה בזמן אמת מבלי לשחרר גרסה חדשה, באמצעות key-value pairs של הגדרות מרוחקות המקושרים לפלחי משתמשים ספציפיים.
מרכז תאימות
טפל בניהול הסכמת GDPR ובבקשות של נושאי מידע — כולל ייצוא ומחיקת נתונים — מממשק מובנה אחד.
למה להריץ את Countly על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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