התקינו Swing Music בלחיצה אחת.
שרת הזרמת מוזיקה באירוח עצמי עם ממשק דמוי Spotify לאוסף האודיו האישי שלכם, מיקסים יומיים, מילים לשירים ותמיכה ב-FLAC.
בחרו תוכנית VPS עבור Swing Music
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Swing Music
Swing Music מעניקה לאוסף האודיו האישי שלכם את חווית הסטרימינג האיכותית ששירותים מסחריים מספקים — ללא דמי מנוי, הגבלות רישוי, או דחיסת אודיו. היא סורקת אוטומטית את תיקיות המוזיקה שלכם, מחלצת מטא-דאטה, ומארגנת הכל לפי אמן, אלבום וז'אנר עם ממשק ווב מלוטש הכולל עטיפות אלבומים, הצגת מילים, ותמהילים יומיים מותאמים אישית שנוצרו מהיסטוריית ההאזנה שלכם.
אירוח עצמי על ה-VPS שלכם מעניק לכם גישה מרחוק אמינה לספרייה שלכם מכל מקום, ללא תלות במהירויות העלאה ביתיות או בכתובות IP דינמיות. פורמטי FLAC ו-lossless מתנגנים באופן טבעי כך שאיכות האודיו שלכם לעולם אינה נפגעת, ופרופילי משתמשים מרובים משמעותם שכל המשפחה יכולה לחלוק ספרייה אחת תוך שמירה על היסטוריות האזנה נפרדות.
פיצ'רים עיקריים של Swing Music
הזרמת אודיו ללא אובדן
מזרים FLAC ופורמטים אחרים ללא אובדן נתונים באופן טבעי, ללא טרנסקודינג או דחיסה, תוך שמירה על איכות השמע המלאה של ההקלטות שלכם.
מיקסים יומיים
יוצר רשימות השמעה מותאמות אישית מהיסטוריית ההאזנה שלכם, מעלה אלבומים שלא ניגנתם לאחרונה ושומר על הספרייה שלכם רעננה.
תצוגת מילים
מציג מילים מסונכרנות במהלך ההשמעה, כך שתוכלו לעקוב מבלי לעבור לאפליקציה נפרדת או ללשונית דפדפן.
סקרובלינג Last.fm
מתעד כל שיר שאתם מנגנים ל-Last.fm באופן אוטומטי, ושומר על נתוני ההאזנה והמלצות המוזיקה שלכם מעודכנים.
פרופילים מרובי משתמשים
כל משתמש שומר לעצמו היסטוריית האזנה, מועדפים והמלצות, תוך כדי שיתוף אותה ספריית מוזיקה בשרת.
למה להריץ את Swing Music על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.