Swing Music מעניקה לאוסף האודיו האישי שלכם את חווית הסטרימינג האיכותית ששירותים מסחריים מספקים — ללא דמי מנוי, הגבלות רישוי, או דחיסת אודיו. היא סורקת אוטומטית את תיקיות המוזיקה שלכם, מחלצת מטא-דאטה, ומארגנת הכל לפי אמן, אלבום וז'אנר עם ממשק ווב מלוטש הכולל עטיפות אלבומים, הצגת מילים, ותמהילים יומיים מותאמים אישית שנוצרו מהיסטוריית ההאזנה שלכם.

אירוח עצמי על ה-VPS שלכם מעניק לכם גישה מרחוק אמינה לספרייה שלכם מכל מקום, ללא תלות במהירויות העלאה ביתיות או בכתובות IP דינמיות. פורמטי FLAC ו-lossless מתנגנים באופן טבעי כך שאיכות האודיו שלכם לעולם אינה נפגעת, ופרופילי משתמשים מרובים משמעותם שכל המשפחה יכולה לחלוק ספרייה אחת תוך שמירה על היסטוריות האזנה נפרדות.