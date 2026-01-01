Dograh היא פלטפורמת no-code חינמית, בקוד פתוח, שמאפשרת לכם לבנות ולפרוס סוכני קול מבוססי AI בלי לכתוב שורת קוד אחת. ממשק הגרור-ושחרר שלה מעביר אתכם מקונספט לסוכן קול פעיל ומוכן לייצור בפחות מעשר דקות, עם תמיכה ביותר מ-30 שפות, ניתוח נתונים בזמן אמת, וניתוב שיחות חכם מובנה מההתחלה.

אחסון עצמי של Dograh על ה-VPS שלכם שומר את כל נתוני השיחות, ההקלטות ואינטראקציות הלקוחות על התשתית שלכם, מה שקריטי לעמידה בתקני GDPR ולתעשיות עם דרישות מחמירות לריבונות נתונים. רכיבי PostgreSQL, Redis ו-MinIO הכלולים מספקים את ביצועי האחסון והמטמון שאינטראקציות קוליות עם השהיה נמוכה דורשות.