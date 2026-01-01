התקינו Dograh בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח ללא קוד לבנייה ופריסה של סוכני קול מבוססי AI בתוך דקות, עם תמיכה ביותר מ-30 שפות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Dograh
Dograh היא פלטפורמת no-code חינמית, בקוד פתוח, שמאפשרת לכם לבנות ולפרוס סוכני קול מבוססי AI בלי לכתוב שורת קוד אחת. ממשק הגרור-ושחרר שלה מעביר אתכם מקונספט לסוכן קול פעיל ומוכן לייצור בפחות מעשר דקות, עם תמיכה ביותר מ-30 שפות, ניתוח נתונים בזמן אמת, וניתוב שיחות חכם מובנה מההתחלה.
אחסון עצמי של Dograh על ה-VPS שלכם שומר את כל נתוני השיחות, ההקלטות ואינטראקציות הלקוחות על התשתית שלכם, מה שקריטי לעמידה בתקני GDPR ולתעשיות עם דרישות מחמירות לריבונות נתונים. רכיבי PostgreSQL, Redis ו-MinIO הכלולים מספקים את ביצועי האחסון והמטמון שאינטראקציות קוליות עם השהיה נמוכה דורשות.
פיצ'רים עיקריים של Dograh
בונה סוכנים ללא קוד
זרימות עבודה של גרירה ושחרור מאפשרות למשתמשים שאינם טכניים לתכנן זרימות שיחה קוליות מלאות מבלי לכתוב קוד.
תמיכה ב-30+ שפות
סינתזת וזיהוי קולי רב-לשוני מובנה מאפשר אינטראקציות עם לקוחות בשפה שמשתמשיכם מעדיפים.
ניתוב שיחות חכם
שאילתות מורכבות מועברות אוטומטית לנציגים אנושיים, כאשר ה-AI מטפל ביעילות בבקשות שגרתיות.
אנליטיקה בזמן אמת
לוחות מחוונים חיים מציגים מדדי שיחות, שיעורי השלמה וביצועי סוכנים, כדי שתוכלו לבצע אופטימיזציה מתמדת.
ארכיטקטורה ששמה פרטיות בראש
כל נתוני השיחות נשארים בתשתית שלכם, מה שמקל על עמידה בדרישות התאימות של GDPR ושל התעשייה.
למה להריץ את Dograh על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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