ErsatzTV היא פלטפורמת קוד פתוח באירוח עצמי שהופכת ספריית מדיה אישית — Plex, Jellyfin, Emby, או קבצים מקומיים — לערוצי טלוויזיה חיים ומתוזמנים אישית עם מדריך תוכניות אלקטרוני אמיתי. ערוצים משודרים כרשימות השמעה M3U/HLS שכל לקוח תומך IPTV יכול להתחבר אליהם: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, טלוויזיות חכמות, ממירים ואפליקציות מובייל.

אירוח עצמי של ErsatzTV ב-VPS משלכם מעניק לכם תחליף כבלים קלאסי פרטי הבנוי כולו ממדיה שבבעלותכם, ללא צורך במנוי לשירות סטרימינג או הפרעות מפרסומות. תזמנו מרתונים נושאיים, סבבי חדשות, ערוצי קליפים או בלוקי תוכניות לילדים, ואז צפו בהם בכל מכשיר התומך ב-IPTV.