התקינו את ErsatzTV בלחיצה אחת.
שרת IPTV בניהול עצמי שהופך ספריית מדיה אישית לערוצי טלוויזיה חיים מותאמים אישית 24/7 עם מדריך תוכניות אלקטרוני.
בחרו תוכנית VPS עבור ErsatzTV
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ErsatzTV
ErsatzTV היא פלטפורמת קוד פתוח באירוח עצמי שהופכת ספריית מדיה אישית — Plex, Jellyfin, Emby, או קבצים מקומיים — לערוצי טלוויזיה חיים ומתוזמנים אישית עם מדריך תוכניות אלקטרוני אמיתי. ערוצים משודרים כרשימות השמעה M3U/HLS שכל לקוח תומך IPTV יכול להתחבר אליהם: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, טלוויזיות חכמות, ממירים ואפליקציות מובייל.
אירוח עצמי של ErsatzTV ב-VPS משלכם מעניק לכם תחליף כבלים קלאסי פרטי הבנוי כולו ממדיה שבבעלותכם, ללא צורך במנוי לשירות סטרימינג או הפרעות מפרסומות. תזמנו מרתונים נושאיים, סבבי חדשות, ערוצי קליפים או בלוקי תוכניות לילדים, ואז צפו בהם בכל מכשיר התומך ב-IPTV.
פיצ'רים עיקריים של ErsatzTV
ערוצים מותאמים אישית 24/7
בנו כל מספר של ערוצים חיים על ידי שילוב אוספים, רשימות השמעה וכללי תזמון לזרמים הפועלים מסביב לשעון.
פלט IPTV ו-EPG
חשפו ערוצים כרשימות השמעה M3U עם מדריך תוכניות אלקטרוני XMLTV מלא, כך שכל לקוח IPTV יתחבר כמו לכבלים.
Plex / Jellyfin / Emby
התחברו ישירות לספריות שרתי מדיה קיימות או סרקו תיקיות מקומיות כך שאותו מדיה יפעיל אפליקציות VOD וערוצי הטלוויזיה שלכם.
המרה בחומרה
האצה אופציונלית של NVENC, QSV, VAAPI, AMF, ו-VideoToolbox כדי לשמור על ניצול מעבד (CPU) סביר בזמן הזרמת שידורים חיים.
סימני מים וקטעי מעבר
הטמיעו סימני מים של ערוצים, שלבו באמפרים וקטעי פתיחה, ופרצו את התוכניות עם קטעי ביניים מותאמים אישית לתחושה של ערוץ אמיתי.
ערוצי קליפים
ערבבו סרטוני מוזיקה ואודיו לערוצים כרונולוגיים או ערוצי נושא, עם תצוגת עטיפות ותזמון מבוסס מטא-דאטה.
למה להריץ את ErsatzTV על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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