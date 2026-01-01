התקינו Domoticz בלחיצה אחת.
מערכת אוטומציה ביתית קלת משקל בקוד פתוח לניטור ושליטה במכשירי בית חכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Domoticz
Domoticz היא פלטפורמת אוטומציה ביתית קלת משקל המאפשרת לכם לנטר ולשלוט במגוון רחב של מכשירי בית חכם — מתגים, חיישנים, תרמוסטטים, מדי אנרגיה, תחנות מזג אוויר ועוד — הכל מממשק אינטרנט יחיד. היא תומכת במאות פרוטוקולי חומרה ואינטגרציות כולל Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, מדי P1 ו-MQTT, מה שהופך אותה לתואמת לרוב מערכות האקולוגיה הפופולריות של הבית החכם.
הפעלת Domoticz על VPS משלכם מעניקה לכם שליטה מלאה על כללי האוטומציה שלכם, נתוני חיישנים היסטוריים וגישת מכשירים — ללא תלות בענן, ללא דמי מנוי וללא סיכוני פרטיות משירותי צד שלישי. טביעת הרגל הנמוכה שלה במשאבים הופכת אותה למתאימה היטב לפריסות קבועות על VPS צנוע.
פיצ'רים עיקריים של Domoticz
תמיכה במכשירים רב-פרוטוקוליים
חברו Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT, ומאות פרוטוקולי חומרה אחרים מממשק אחיד אחד.
מנוע כללי אוטומציה
צרו כללי אוטומציה מבוססי זמן, מונעי אירועים ומופעלי חיישנים, ללא כתיבת קוד, ושמרו על הבית שלכם פועל לפי לוח הזמנים שלכם.
ניטור אנרגיה
מעקב אחר צריכת חשמל, גז ומים בזמן אמת עם גרפים מובנים ואחסון נתונים היסטוריים המופעל על ידי SQLite.
לוחות מחוונים למזג אוויר וחיישנים
הצגה חזותית של נתוני טמפרטורה, לחות, רוח, גשם ואיכות אוויר מחיישנים מקומיים או משירותי מזג אוויר מקוונים בלוחות מחוונים הניתנים להתאמה אישית.
ממשק ידידותי-לנייד
גישה ושליטה בכל המכשירים מכל דפדפן או מכשיר נייד, עם התראות דחיפה אופציונליות באמצעות שירותי צד שלישי.
תמיכה בתוספים וסקריפטים
הרחיבו פונקציונליות באמצעות תוספי Python ו-סקריפטים של Lua כדי לשלב חומרה מותאמת אישית, ממשקי API, או לוגיקת אוטומציה מורכבת.
למה להריץ את Domoticz על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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