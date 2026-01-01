Domoticz היא פלטפורמת אוטומציה ביתית קלת משקל המאפשרת לכם לנטר ולשלוט במגוון רחב של מכשירי בית חכם — מתגים, חיישנים, תרמוסטטים, מדי אנרגיה, תחנות מזג אוויר ועוד — הכל מממשק אינטרנט יחיד. היא תומכת במאות פרוטוקולי חומרה ואינטגרציות כולל Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, מדי P1 ו-MQTT, מה שהופך אותה לתואמת לרוב מערכות האקולוגיה הפופולריות של הבית החכם.

הפעלת Domoticz על VPS משלכם מעניקה לכם שליטה מלאה על כללי האוטומציה שלכם, נתוני חיישנים היסטוריים וגישת מכשירים — ללא תלות בענן, ללא דמי מנוי וללא סיכוני פרטיות משירותי צד שלישי. טביעת הרגל הנמוכה שלה במשאבים הופכת אותה למתאימה היטב לפריסות קבועות על VPS צנוע.