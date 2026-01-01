Element היא פלטפורמת קוד פתוח להודעות ולשיתוף פעולה הבנויה על פרוטוקול Matrix. היא מספקת הודעות מוצפנות מקצה לקצה, שיחות קול ווידאו ושיתוף קבצים כברירת מחדל, עם היכולת להתחבר לכל שרת ביתי של Matrix — כולל מופעי Synapse באירוח עצמי או שרתים ציבוריים כמו matrix.org.

אירוח עצמי של Element ב-VPS שלכם שומר על תשתית ההודעות שלכם בשליטתכם. אתם יכולים להגדיר הגדרות פדרציה, לאכוף מדיניות אבטחה, לשלב עם שרת הבית של Matrix שלכם, ולהבטיח שתקשורת עסקית רגישה לעולם לא תעבור דרך תשתית ענן של צד שלישי.