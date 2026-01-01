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לקוח הודעות מאובטח מבוסס Matrix עם הצפנה מקצה לקצה לצוותים וקהילות שבבעלותם הנתונים שלהם.
בחרו תוכנית VPS עבור Element
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Element
Element היא פלטפורמת קוד פתוח להודעות ולשיתוף פעולה הבנויה על פרוטוקול Matrix. היא מספקת הודעות מוצפנות מקצה לקצה, שיחות קול ווידאו ושיתוף קבצים כברירת מחדל, עם היכולת להתחבר לכל שרת ביתי של Matrix — כולל מופעי Synapse באירוח עצמי או שרתים ציבוריים כמו matrix.org.
אירוח עצמי של Element ב-VPS שלכם שומר על תשתית ההודעות שלכם בשליטתכם. אתם יכולים להגדיר הגדרות פדרציה, לאכוף מדיניות אבטחה, לשלב עם שרת הבית של Matrix שלכם, ולהבטיח שתקשורת עסקית רגישה לעולם לא תעבור דרך תשתית ענן של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Element
הצפנה מקצה לקצה
כל ההודעות מוצפנות כברירת מחדל באמצעות פרוטוקול Matrix Olm/Megolm, מה שמבטיח שרק המשתתפים המיועדים יוכלו לקרוא את השיחות.
רשת מטריקס פתוחה
התחברו לכל שרת בית של Matrix ותקשרו בין לקוחות שונים התואמים ל-Matrix, מה שמאפשר איחוד ללא נעילת פלטפורמה.
סינכרון חוצה פלטפורמות
היסטוריית הודעות מסונכרנת בין האינטרנט, המחשב השולחני, iOS ו-Android מבטיחה ששיחות יהיו נגישות בכל מכשיר בזמן אמת.
שיחות קוליות ו-וידאו
שיחות קול ווידאו מוצפנות מובנות עם שיתוף מסך תומכות בשיתוף פעולה בזמן אמת מבלי לעזוב את ממשק ההודעות.
אינטגרציות גישור
גשרים מחברים את Element ל-Slack, IRC, Telegram, ופלטפורמות הודעות אחרות, ומאחדים את התקשורת לממשק יחיד.
למה להריץ את Element על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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