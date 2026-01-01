Appsmith היא פלטפורמת low-code מובילה בקוד פתוח, המאפשרת למפתחים לבנות כלים פנימיים מותאמים אישית, לוחות ניהול ודאשבורדים בתוך שעות במקום שבועות. ספריית ווידג'טים של גרירה ושחרור, מחברים מובנים ליותר מ-25 מסדי נתונים, ותמיכה מלאה ב-JavaScript עבור לוגיקה עסקית, משמעותם שאתם יכולים לשלוח יישומים עובדים מבלי לבנות פרונטאנד מאפס או לחכות למחזורי פיתוח.

אירוח עצמי של Appsmith על ה-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה למסד הנתונים, מפתחות API ונתונים עסקיים רגישים לחלוטין בתוך התשתית שלכם. אין עמלות לפי משתמש, אין נתונים שעוזבים את הרשת שלכם, ויש לכם שליטה מלאה על מדיניות גישה, אסטרטגיות גיבוי והרחבה ככל שפורטפוליו הכלים הפנימיים שלכם גדל.