פרוסו את Appsmith בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח low-code לבניית כלים פנימיים, לוחות ניהול ולוחות מחוונים במהירות גרירה ושחרור.
בחרו תוכנית VPS עבור Appsmith
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Appsmith
Appsmith היא פלטפורמת low-code מובילה בקוד פתוח, המאפשרת למפתחים לבנות כלים פנימיים מותאמים אישית, לוחות ניהול ודאשבורדים בתוך שעות במקום שבועות. ספריית ווידג'טים של גרירה ושחרור, מחברים מובנים ליותר מ-25 מסדי נתונים, ותמיכה מלאה ב-JavaScript עבור לוגיקה עסקית, משמעותם שאתם יכולים לשלוח יישומים עובדים מבלי לבנות פרונטאנד מאפס או לחכות למחזורי פיתוח.
אירוח עצמי של Appsmith על ה-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה למסד הנתונים, מפתחות API ונתונים עסקיים רגישים לחלוטין בתוך התשתית שלכם. אין עמלות לפי משתמש, אין נתונים שעוזבים את הרשת שלכם, ויש לכם שליטה מלאה על מדיניות גישה, אסטרטגיות גיבוי והרחבה ככל שפורטפוליו הכלים הפנימיים שלכם גדל.
פיצ'רים עיקריים של Appsmith
בונה חזותי בגרירה-ושחרור
הרכבת ממשקים מ-45+ ווידג'טים מובנים מראש, כולל טבלאות, גרפים, טפסים ומפות, כך שמפתחים יוכלו לייצר כלי עבודה פנימיים מלוטשים מבלי לכתוב קוד פרונטאנד.
25+ מחברי מסד נתונים
התחברו באופן טבעי ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch ועוד, בנוסף לכל API מסוג REST או GraphQL, מה שמעניק לכם גישה ישירה לכל ערימת הנתונים שלכם מפלטפורמה אחת.
JavaScript לוגיקה עסקית
כתבו JavaScript מותאם אישית לצד רכיבים ויזואליים כדי לטפל בטרנספורמציות נתונים מורכבות, לוגיקה מותנית ובתהליכי עבודה מרובי שלבים שכלי No-Code אינם יכולים לבטא.
בקרת גרסאות מבוססת Git
מעקב אחר שינויים בקוד היישום ב-Git, המאפשר סקירות קוד, החזרות לאחור ותהליכי פיתוח שיתופיים המביאים משמעת הנדסת תוכנה לכלי עבודה פנימיים.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הקצו הרשאות מדויקות ברמת היישום, הדף והווידג'ט, כך שהאנשים הנכונים יוכלו לצפות או לערוך כל כלי מבלי לחשוף פעולות רגישות לכלל הארגון.
למה להריץ את Appsmith על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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