פרוסו CodiMD בהתקנה בלחיצה אחת.
עורך markdown שיתופי בזמן אמת המאפשר לצוותים לכתוב יחד תיעוד, סיכומי פגישות ומצגות.
בחרו תוכנית VPS עבור CodiMD
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם CodiMD
CodiMD היא פלטפורמת עריכת markdown שיתופית בזמן אמת בקוד פתוח, באחסון עצמי, הבנויה על בסיס HackMD. היא מאפשרת למספר חברי צוות לערוך את אותו מסמך בו-זמנית עם סנכרון מיידי, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור תיעוד טכני, סיכומי ספרינט, רישומי החלטות ארכיטקטוניות וכתיבה שיתופית מכל סוג. העורך עם המסך המפוצל מציג markdown בשידור חי, כך שכותבים תמיד רואים בדיוק איך התוכן שלהם ייראה.
אחסון עצמי של CodiMD פירושו שההערות והמסמכים שלכם לעולם אינם עוברים דרך שרתי צד שלישי, מה שחשוב לארגונים המטפלים באסטרטגיות פנימיות, מידע לקוחות או מפרטים טכניים. כל הנתונים נשארים במסד הנתונים PostgreSQL המגובה ב-VPS שלכם, ואתם שולטים במי יכול להירשם ולגשת לפלטפורמה. פריסה זו משלבת את שרת CodiMD עם PostgreSQL לאחסון אמין של מסמכים ומשתמשים.
פיצ'רים עיקריים של CodiMD
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר מחברים עורכים את אותו מסמך בו-זמנית עם סנכרון חי ומחווני סמן אישיים.
רינדור Markdown עשיר
הצג דיאגרמות, תרשימי UML, נוסחאות מתמטיות, בלוקי קוד עם הדגשת תחביר, ומדיה מוטמעת ממרקדאון.
מצב הצגה
המירו כל מסמך Markdown למצגת שקפים להצגות מבלי לעזוב את העורך.
היסטוריית גרסאות
ניתן לעיין ולשחזר גרסאות קודמות של כל מסמך, כך שאף עריכה שיתופית לא תאבד לעולם באופן קבוע.
פורמטים מרובים לייצוא
ייצאו מסמכים ל-PDF, HTML, או ל-markdown גולמי כדי לשתף תוכן מחוץ לפלטפורמה בעת הצורך.
למה להריץ את CodiMD על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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