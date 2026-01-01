CodiMD היא פלטפורמת עריכת markdown שיתופית בזמן אמת בקוד פתוח, באחסון עצמי, הבנויה על בסיס HackMD. היא מאפשרת למספר חברי צוות לערוך את אותו מסמך בו-זמנית עם סנכרון מיידי, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור תיעוד טכני, סיכומי ספרינט, רישומי החלטות ארכיטקטוניות וכתיבה שיתופית מכל סוג. העורך עם המסך המפוצל מציג markdown בשידור חי, כך שכותבים תמיד רואים בדיוק איך התוכן שלהם ייראה.

אחסון עצמי של CodiMD פירושו שההערות והמסמכים שלכם לעולם אינם עוברים דרך שרתי צד שלישי, מה שחשוב לארגונים המטפלים באסטרטגיות פנימיות, מידע לקוחות או מפרטים טכניים. כל הנתונים נשארים במסד הנתונים PostgreSQL המגובה ב-VPS שלכם, ואתם שולטים במי יכול להירשם ולגשת לפלטפורמה. פריסה זו משלבת את שרת CodiMD עם PostgreSQL לאחסון אמין של מסמכים ומשתמשים.