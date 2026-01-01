Nexterm היא פלטפורמת ניהול שרתים בקוד פתוח המאחדת סשנים של טרמינל SSH, שולחנות עבודה של VNC וחיבורי RDP לממשק יחיד הנגיש דרך דפדפן. בניגוד לכלי גישה מרחוק מסורתיים הדורשים לקוח מקומי, Nexterm פועלת על ה-VPS שלכם ומספקת לכם מרכז חיבורים מלא הנגיש מכל מכשיר עם דפדפן.

אירוח עצמי של Nexterm על ה-VPS שלכם אומר שפרטי הגישה לשרת ונתוני הסשנים שלכם לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. מנהל קבצי ה-SFTP המובנה, הקלטת סשנים, ניטור ותמיכה בארגונים ו-2FA הופכים אותו לתחליף פרקטי לניהול מרובה של לקוחות SSH, מציגי VNC וכלי RDP.