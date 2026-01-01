פרוסו Nexterm בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול שרתים בקוד פתוח לחיבורי SSH, VNC ו-RDP, הנגישים במלואם מהדפדפן שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Nexterm
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Nexterm
Nexterm היא פלטפורמת ניהול שרתים בקוד פתוח המאחדת סשנים של טרמינל SSH, שולחנות עבודה של VNC וחיבורי RDP לממשק יחיד הנגיש דרך דפדפן. בניגוד לכלי גישה מרחוק מסורתיים הדורשים לקוח מקומי, Nexterm פועלת על ה-VPS שלכם ומספקת לכם מרכז חיבורים מלא הנגיש מכל מכשיר עם דפדפן.
אירוח עצמי של Nexterm על ה-VPS שלכם אומר שפרטי הגישה לשרת ונתוני הסשנים שלכם לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. מנהל קבצי ה-SFTP המובנה, הקלטת סשנים, ניטור ותמיכה בארגונים ו-2FA הופכים אותו לתחליף פרקטי לניהול מרובה של לקוחות SSH, מציגי VNC וכלי RDP.
פיצ'רים עיקריים של Nexterm
SSH, VNC, ו-RDP
נהלו טרמינלי SSH, שולחנות עבודה VNC ו-סשנים RDP מכרטיסיית דפדפן אחת — ללא צורך בהתקנת לקוח מקומי באף מכשיר.
מנהל קבצים SFTP
עיינו, העלו והורידו קבצים בשרתים מרוחקים באמצעות ממשק SFTP מובנה, מבלי להזדקק ללקוח FTP נפרד.
הקלטת הפעלה
הקליטו והפעילו מחדש הפעלות טרמינל ושולחן עבודה לצורך ביקורת, סקירת צוות, או פתרון בעיות בשינויים קודמים.
אימות דו-שלבי
הגנו על הגישה לכל השרתים שלכם באמצעות 2FA ו-OIDC SSO, כך שרק משתמשים מורשים יוכלו לפתוח חיבורים.
ארגונים מרובי משתמשים
חלקו שרתים ופרטי גישה לארגונים כך שצוותים יוכלו לשתף גישה מבלי לחשוף תשתית שאינה קשורה.
למה להריץ את Nexterm על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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