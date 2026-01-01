PeerTube היא פלטפורמת אירוח וידאו חופשית, בקוד פתוח ומבוזרת, שנבנתה כחלופה ריבונית עצמית ל-YouTube ו-Vimeo. כל מופע של PeerTube הוא עצמאי אך מקושר באמצעות פרוטוקול ActivityPub, כך שהצופים שלכם יכולים לעקוב אחר ערוצים מכל שרת PeerTube אחר, בעוד שכל סרטון, תגובה ומנוי חיים על התשתית שאתם שולטים בה.

סטרימינג Peer-to-peer של WebRTC מאפשר לצופים לשתף רוחב פס זה עם זה, כך שסרטון פופולרי אחד לא יקרוס את השרת שלכם במהלך עליות תנועה חדות. PostgreSQL, Redis וצינור הטרנסקודינג המצורפים פועלים במלואם על ה-VPS שלכם, ומעניקים ליוצרים ולקהילות בעלות מלאה על התוכן, הקהל ומדיניות הניהול שלהם — ללא פיד אלגוריתמי, ללא דה-מוניטיזציה, ללא מתווכים מפרסמים.