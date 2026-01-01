התקנת PeerTube בלחיצה אחת.
פלטפורמת וידאו מבוזרת עמית לעמית לפרסום ושיתוף סרטונים ללא תלות ב-YouTube או בתשתית מרכזית.
בחרו תוכנית VPS עבור PeerTube
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PeerTube
PeerTube היא פלטפורמת אירוח וידאו חופשית, בקוד פתוח ומבוזרת, שנבנתה כחלופה ריבונית עצמית ל-YouTube ו-Vimeo. כל מופע של PeerTube הוא עצמאי אך מקושר באמצעות פרוטוקול ActivityPub, כך שהצופים שלכם יכולים לעקוב אחר ערוצים מכל שרת PeerTube אחר, בעוד שכל סרטון, תגובה ומנוי חיים על התשתית שאתם שולטים בה.
סטרימינג Peer-to-peer של WebRTC מאפשר לצופים לשתף רוחב פס זה עם זה, כך שסרטון פופולרי אחד לא יקרוס את השרת שלכם במהלך עליות תנועה חדות. PostgreSQL, Redis וצינור הטרנסקודינג המצורפים פועלים במלואם על ה-VPS שלכם, ומעניקים ליוצרים ולקהילות בעלות מלאה על התוכן, הקהל ומדיניות הניהול שלהם — ללא פיד אלגוריתמי, ללא דה-מוניטיזציה, ללא מתווכים מפרסמים.
פיצ'רים עיקריים של PeerTube
מפודרל באמצעות ActivityPub
צופים מכל מופע PeerTube, Mastodon, או מופע ActivityPub אחר יכולים לעקוב אחרי הערוץ שלך, להגיב ולשתף סרטונים ברחבי ה-Fediverse.
סטרימינג Peer-to-peer
WebRTC מבוסס דפדפן מפחית את רוחב הפס של השרת על ידי מתן אפשרות לצופים לשתף קטעי וידאו, כך שהעלאה ויראלית לא תפיל את ה-VPS שלכם.
Transcoding מובנה
המרת קוד אוטומטית מייצרת רמות איכות מרובות לכל העלאה — מ-240p ועד 4K — ללא שירותי המרת קוד חיצוניים.
שידור חי ו-RTMP
הזרימו בשידור חי מ-OBS או מכל מקודד תואם RTMP ישירות לערוץ ה-PeerTube שלכם עם הקלטה ושידורים חוזרים.
ניהול ערוצים ורשימות השמעה
ארגנו סרטונים לערוצים, פלייליסטים וסדרות עם תמונות ממוזערות מותאמות אישית, תיאורים והרשאות למשתפי פעולה.
API פתוח ו-הטמעות
הטמיעו סרטונים בכל מקום באמצעות iframe בשורה אחת ושלבו עם כלים חיצוניים באמצעות REST API מתועד במלואו.
למה להריץ את PeerTube על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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