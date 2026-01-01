עד 69% הנחה עבור PeerTube

התקנת PeerTube בלחיצה אחת.

פלטפורמת וידאו מבוזרת עמית לעמית לפרסום ושיתוף סרטונים ללא תלות ב-YouTube או בתשתית מרכזית.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקנת PeerTube בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור PeerTube

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם PeerTube

PeerTube היא פלטפורמת אירוח וידאו חופשית, בקוד פתוח ומבוזרת, שנבנתה כחלופה ריבונית עצמית ל-YouTube ו-Vimeo. כל מופע של PeerTube הוא עצמאי אך מקושר באמצעות פרוטוקול ActivityPub, כך שהצופים שלכם יכולים לעקוב אחר ערוצים מכל שרת PeerTube אחר, בעוד שכל סרטון, תגובה ומנוי חיים על התשתית שאתם שולטים בה.

סטרימינג Peer-to-peer של WebRTC מאפשר לצופים לשתף רוחב פס זה עם זה, כך שסרטון פופולרי אחד לא יקרוס את השרת שלכם במהלך עליות תנועה חדות. PostgreSQL, Redis וצינור הטרנסקודינג המצורפים פועלים במלואם על ה-VPS שלכם, ומעניקים ליוצרים ולקהילות בעלות מלאה על התוכן, הקהל ומדיניות הניהול שלהם — ללא פיד אלגוריתמי, ללא דה-מוניטיזציה, ללא מתווכים מפרסמים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של PeerTube

מפודרל באמצעות ActivityPub

צופים מכל מופע PeerTube, Mastodon, או מופע ActivityPub אחר יכולים לעקוב אחרי הערוץ שלך, להגיב ולשתף סרטונים ברחבי ה-Fediverse.

סטרימינג Peer-to-peer

WebRTC מבוסס דפדפן מפחית את רוחב הפס של השרת על ידי מתן אפשרות לצופים לשתף קטעי וידאו, כך שהעלאה ויראלית לא תפיל את ה-VPS שלכם.

Transcoding מובנה

המרת קוד אוטומטית מייצרת רמות איכות מרובות לכל העלאה — מ-240p ועד 4K — ללא שירותי המרת קוד חיצוניים.

שידור חי ו-RTMP

הזרימו בשידור חי מ-OBS או מכל מקודד תואם RTMP ישירות לערוץ ה-PeerTube שלכם עם הקלטה ושידורים חוזרים.

ניהול ערוצים ורשימות השמעה

ארגנו סרטונים לערוצים, פלייליסטים וסדרות עם תמונות ממוזערות מותאמות אישית, תיאורים והרשאות למשתפי פעולה.

API פתוח ו-הטמעות

הטמיעו סרטונים בכל מקום באמצעות iframe בשורה אחת ושלבו עם כלים חיצוניים באמצעות REST API מתועד במלואו.

למה להריץ את PeerTube על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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