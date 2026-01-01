CitrineOS היא מערכת קוד פתוח לניהול עמדות טעינה (CSMS) של LF Energy, הבנויה סביב פרוטוקול OCPP 2.0.1, עם תמיכה לאחור ב-OCPP 1.6. השרת מנתב הודעות WebSocket ממטעני רכב חשמלי, מתמיד עסקאות ותצורה ב-PostgreSQL עם PostGIS, וחושף ממשקי API של REST ו-GraphQL דרך שכבת Hasura לאינטגרציות מפעילים.

אירוח עצמי של CitrineOS ב-VPS שלכם שומר על טלמטריית תחנות, הרשאות נהגים והיסטוריית עסקאות בשליטתכם במקום בענן של ספק חיצוני. קונסולת ה-GraphQL של Hasura מאפשרת לכם לשלוף ולנהל נתוני עמדות טעינה ישירות בדפדפן, בעוד שפורטי ה-WebSocket של OCPP נשארים פתוחים למטענים להתחבר.