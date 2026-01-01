התקינו CitrineOS בלחיצה אחת.
מערכת ניהול עמדות טעינה בקוד פתוח OCPP 2.0.1 למפעילי רשתות רכב חשמלי.
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מה אפשר לבנות עם CitrineOS
CitrineOS היא מערכת קוד פתוח לניהול עמדות טעינה (CSMS) של LF Energy, הבנויה סביב פרוטוקול OCPP 2.0.1, עם תמיכה לאחור ב-OCPP 1.6. השרת מנתב הודעות WebSocket ממטעני רכב חשמלי, מתמיד עסקאות ותצורה ב-PostgreSQL עם PostGIS, וחושף ממשקי API של REST ו-GraphQL דרך שכבת Hasura לאינטגרציות מפעילים.
אירוח עצמי של CitrineOS ב-VPS שלכם שומר על טלמטריית תחנות, הרשאות נהגים והיסטוריית עסקאות בשליטתכם במקום בענן של ספק חיצוני. קונסולת ה-GraphQL של Hasura מאפשרת לכם לשלוף ולנהל נתוני עמדות טעינה ישירות בדפדפן, בעוד שפורטי ה-WebSocket של OCPP נשארים פתוחים למטענים להתחבר.
פיצ'רים עיקריים של CitrineOS
OCPP 2.0.1 מובנה
מיישם את פרוטוקול Open Charge Point העדכני ביותר עם ליבה מאושרת ופרופילי אבטחה מתקדמים, בתוספת תאימות לאחור לתחנות OCPP 1.6.
קונסולת נתוני GraphQL
Hasura מייצרת אוטומטית API וקונסולה מטיפוסים של GraphQL מעל סכימת CitrineOS, המאפשרת שאילתות בזמן אמת על סשנים, ערכי מונה וסטטוס תחנה.
נתב הודעות מודולרי
מערכת מודולים מונחית-דקורטורים מנתבת הודעות OCPP דרך RabbitMQ, כך שמודולי הרשאות, טרנזקציות ודיווח ניתנים להרחבה באופן בלתי תלוי בשכבת ה-WebSocket.
גישה לנתוני GraphQL
Hasura מייצרת אוטומטית API GraphQL מטיפוסים מעל סכימת ה-PostgreSQL של CitrineOS, החושפת מנויים בזמן אמת עבור סשנים, ערכי מונה וסטטוס תחנה.
אחסון תואם S3
מופע MinIO מובנה מאחסן תמונות קושחה, יומני תחנה וצרורות אישורים באמצעות ה-API הסטנדרטי של S3, מוכן להחלפה ב-AWS S3 או GCS מאוחר יותר.
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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