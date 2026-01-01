התקינו Crawl4AI בלחיצה אחת.
סורק רשת בקוד פתוח שממיר אתרים ל-Markdown נקי ומוכן ל-LLM עבור צינורות נתונים של AI.
בחרו תוכנית VPS עבור Crawl4AI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Crawl4AI
Crawl4AI הוא זחלן וגרדן אתרים מתקדם שתוכנן במיוחד עבור יישומי AI. הוא ממיר תוכן אינטרנט לפלט Markdown מובנה ומוכן ל-LLM, מה שהופך אותו לבסיס האידיאלי עבור מערכות RAG (Retrieval-Augmented Generation), מערכי נתונים לאימון וצינורות תוכן מונעי AI. עם למעלה מ-50,000 כוכבי GitHub, הוא הפך לפתרון הזחילה המועדף בקהילת מפתחי ה-AI.
הפלטפורמה תומכת בשליטה מלאה בדפדפן עבור אתרים עתירי JavaScript, זחילה אסינכרונית עם איגום דפדפנים, סינון תוכן חכם וגישה ל-API מסוג RESTful – הכל ארוז עם לוח מחוונים לניטור בזמן אמת וסביבת עבודה אינטראקטיבית. אירוח עצמי של Crawl4AI ב-VPS שלכם מעניק לכם כוח חישוב ייעודי לפעולות זחילה אינטנסיביות ושליטה מלאה על טיפול בנתונים מבלי לנתב תוכן רגיש דרך שירותי צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Crawl4AI
פלט מוכן ל-LLM
ממיר דפים שנסרקו ל-Markdown נקי, מותאם להזנה ישירה לצינורות מודלי שפה ומערכות RAG.
שליטה מלאה בדפדפן
מטפל בדפים המעובדים באמצעות JavaScript ובתוכן דינמי באמצעות מאגר דפדפנים לצורך חילוץ נתונים מדויק ובעל ביצועים גבוהים.
גישת RESTful API
מציג נקודות קצה HTTP לשילוב סריקת אתרים ביישומים קיימים ותהליכי עבודה אוטומטיים של נתונים.
ניטור בזמן אמת
לוח מחוונים מובנה וסביבת עבודה אינטראקטיבית מאפשרים לכם לעקוב אחר פעולות סריקה, לבחון אסטרטגיות חילוץ ולנפות שגיאות בתצורות בזמן אמת.
סינון חכם
אסטרטגיות חילוץ מובנות מסננות רעש ומבודדות תוכן רלוונטי, ומפחיתות את עבודת העיבוד שלאחר מכן בצינור ה-AI שלכם.
למה להריץ את Crawl4AI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.