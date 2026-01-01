Casibase היא פלטפורמת ניהול ידע וצ'אטבוט AI בקוד פתוח שמאפשרת לארגונים לבנות עוזרים ספציפיים לתחום המגובים בנתונים ארגוניים אמיתיים. היא משלבת קליטת מסמכים מבוססת הטבעות עם תמיכה במודלי שפה גדולים מרובים — כולל ChatGPT, Claude, Llama 3 ו-DeepSeek — כך שצוותים יכולים לתשאל את בסיס הידע שלהם באמצעות ממשק צ'אט בשפה טבעית מבלי לשלוח מסמכים גולמיים לשירותי צד שלישי.

אירוח עצמי של Casibase על שרת ה-VPS שלכם שומר מסמכים קנייניים, היסטוריית שיחות ו-API Keys של מודלים בשלמותם על תשתית שבשליטתכם. הערימה מגיעה עם MySQL לאחסון מתמשך ומשתלבת עם Casdoor לאימות ברמה ארגונית, כולל GitHub, Google וספקי OAuth מותאמים אישית.