פרוסו Casibase בהתקנה בלחיצה אחת.
בסיס ידע של AI בקוד פתוח ופלטפורמת צ'אט מבוססת LLM לבניית עוזרים ספציפיים לתחום.
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מה אפשר לבנות עם Casibase
Casibase היא פלטפורמת ניהול ידע וצ'אטבוט AI בקוד פתוח שמאפשרת לארגונים לבנות עוזרים ספציפיים לתחום המגובים בנתונים ארגוניים אמיתיים. היא משלבת קליטת מסמכים מבוססת הטבעות עם תמיכה במודלי שפה גדולים מרובים — כולל ChatGPT, Claude, Llama 3 ו-DeepSeek — כך שצוותים יכולים לתשאל את בסיס הידע שלהם באמצעות ממשק צ'אט בשפה טבעית מבלי לשלוח מסמכים גולמיים לשירותי צד שלישי.
אירוח עצמי של Casibase על שרת ה-VPS שלכם שומר מסמכים קנייניים, היסטוריית שיחות ו-API Keys של מודלים בשלמותם על תשתית שבשליטתכם. הערימה מגיעה עם MySQL לאחסון מתמשך ומשתלבת עם Casdoor לאימות ברמה ארגונית, כולל GitHub, Google וספקי OAuth מותאמים אישית.
פיצ'רים עיקריים של Casibase
תמיכה ב-LLM רב-מודל
התחברו למודלי ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 ו-HuggingFace כדי שתוכלו לעבור או להשוות בין ספקים מבלי להזין מחדש את בסיס הידע שלכם.
אחזור מבוסס הטמעה
מסמכים מפוצלים ומוטמעים בזמן הקליטה, מה שמאפשר חיפוש סמנטי שמציף קטעים רלוונטיים מבחינה הקשרית במקום התאמות מילות מפתח.
אימות מִפְעָל
שילוב Casdoor מספק כניסה יחידה עם GitHub, Google, וספקי OAuth ארגוניים, עם בקרות הרשאות מפורטות בכל מאגרי הידע.
ממשק רב-לשוני
ממשק המשתמש האינטרנטי מגיע עם תמיכה ב-12 שפות, מה שהופך אותו לנגיש לצוותים מבוזרים גלובלית ללא צורך בעבודת לוקליזציה נוספת.
גישה מרחוק לנכסים
תמיכה מובנית בפרוטוקולי RDP, VNC ו-SSH מאפשרת לכם לצרף תשתית מרוחקת כנכסי ידע לצד מסמכים והיסטוריית צ'אט.
למה להריץ את Casibase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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