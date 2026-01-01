עד 69% הנחה עבור Casibase

פרוסו Casibase בהתקנה בלחיצה אחת.

בסיס ידע של AI בקוד פתוח ופלטפורמת צ'אט מבוססת LLM לבניית עוזרים ספציפיים לתחום.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99 /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Casibase בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Casibase

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Casibase

Casibase היא פלטפורמת ניהול ידע וצ'אטבוט AI בקוד פתוח שמאפשרת לארגונים לבנות עוזרים ספציפיים לתחום המגובים בנתונים ארגוניים אמיתיים. היא משלבת קליטת מסמכים מבוססת הטבעות עם תמיכה במודלי שפה גדולים מרובים — כולל ChatGPT, Claude, Llama 3 ו-DeepSeek — כך שצוותים יכולים לתשאל את בסיס הידע שלהם באמצעות ממשק צ'אט בשפה טבעית מבלי לשלוח מסמכים גולמיים לשירותי צד שלישי.

אירוח עצמי של Casibase על שרת ה-VPS שלכם שומר מסמכים קנייניים, היסטוריית שיחות ו-API Keys של מודלים בשלמותם על תשתית שבשליטתכם. הערימה מגיעה עם MySQL לאחסון מתמשך ומשתלבת עם Casdoor לאימות ברמה ארגונית, כולל GitHub, Google וספקי OAuth מותאמים אישית.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Casibase

תמיכה ב-LLM רב-מודל

התחברו למודלי ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 ו-HuggingFace כדי שתוכלו לעבור או להשוות בין ספקים מבלי להזין מחדש את בסיס הידע שלכם.

אחזור מבוסס הטמעה

מסמכים מפוצלים ומוטמעים בזמן הקליטה, מה שמאפשר חיפוש סמנטי שמציף קטעים רלוונטיים מבחינה הקשרית במקום התאמות מילות מפתח.

אימות מִפְעָל

שילוב Casdoor מספק כניסה יחידה עם GitHub, Google, וספקי OAuth ארגוניים, עם בקרות הרשאות מפורטות בכל מאגרי הידע.

ממשק רב-לשוני

ממשק המשתמש האינטרנטי מגיע עם תמיכה ב-12 שפות, מה שהופך אותו לנגיש לצוותים מבוזרים גלובלית ללא צורך בעבודת לוקליזציה נוספת.

גישה מרחוק לנכסים

תמיכה מובנית בפרוטוקולי RDP, VNC ו-SSH מאפשרת לכם לצרף תשתית מרוחקת כנכסי ידע לצד מסמכים והיסטוריית צ'אט.

למה להריץ את Casibase על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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