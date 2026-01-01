Khoj הוא עוזר AI אישי חינמי, בקוד פתוח, שמתחבר למסמכים, להערות ולקבצים שלכם ומאפשר לכם לשאול עליהם שאלות בשפה טבעית. הוא עובד עם כל ספק AI מרכזי — OpenAI, ‏Anthropic, ‏Google Gemini, או מופע Ollama מקומי שרץ על אותו VPS — ומשלים את התשובות שלו עם חיפוש אינטרנט בזמן אמת דרך SearXNG וביצוע קוד Python מבודד דרך Terrarium.

אירוח עצמי של Khoj אומר שהמסמכים, השיחות והיסטוריית השאילתות שלכם נשארים בתשתית שלכם. הקבצים שלכם לעולם לא נשלחים לשום מקום מעבר לספק מודל ה-AI שאתם מגדירים במפורש, מה שנותן לכם שליטה מלאה על אילו נתונים משותפים ועם מי.