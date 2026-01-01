התקינו את Khoj בלחיצה אחת.
מסייע AI בקוד פתוח שמשוחח עם המסמכים שלך, מחפש באינטרנט ומריץ קוד באמצעות מודל AI לבחירתך.
בחרו תוכנית VPS עבור Khoj
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Khoj
Khoj הוא עוזר AI אישי חינמי, בקוד פתוח, שמתחבר למסמכים, להערות ולקבצים שלכם ומאפשר לכם לשאול עליהם שאלות בשפה טבעית. הוא עובד עם כל ספק AI מרכזי — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, או מופע Ollama מקומי שרץ על אותו VPS — ומשלים את התשובות שלו עם חיפוש אינטרנט בזמן אמת דרך SearXNG וביצוע קוד Python מבודד דרך Terrarium.
אירוח עצמי של Khoj אומר שהמסמכים, השיחות והיסטוריית השאילתות שלכם נשארים בתשתית שלכם. הקבצים שלכם לעולם לא נשלחים לשום מקום מעבר לספק מודל ה-AI שאתם מגדירים במפורש, מה שנותן לכם שליטה מלאה על אילו נתונים משותפים ועם מי.
פיצ'רים עיקריים של Khoj
צ'וטטו עם מסמכים
אנדקסו את קובצי ה-PDF, ההערות והקבצים שלכם ושאלו עליהם שאלות בשפה טבעית — Khoj מאחזר הקשר רלוונטי ותשובות באמצעות מודל ה-AI שבחרתם.
אינטגרציית חיפוש ווב
SearXNG המובנה מאפשר ל-Khoj לאחזר ולסכם מידע עדכני מהאינטרנט מבלי לנתב שאילתות דרך API חיפוש של צד שלישי.
ארגז חול להרצת קוד
הריצו קוד Python בארגז חול מבודד של Terrarium, כדי ש-Khoj יוכל לבצע חישובים, ניתוח נתונים ומשימות סקריפטים כחלק משיחה.
כל ספק מודל AI
התחברו ל-OpenAI, Anthropic, Google Gemini, או למופע Ollama מקומי — החליפו ספקים מבלי לשנות את אופן האינטראקציה שלכם עם Khoj.
פרטי כברירת מחדל
כל המסמכים, הצ'אטים ו-embeddings נשארים ב-VPS שלכם — לא משותף דבר מעבר לספק מודל ה-AI שאתם מגדירים.
למה להריץ את Khoj על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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