Bytebase היא פלטפורמת DevOps למסדי נתונים בקוד פתוח המביאה משמעת הנדסת תוכנה לניהול שינויים במסדי נתונים. בעוד שרוב הצוותים מסתמכים על סקריפטים אד-הוק של SQL או אישורי DBA לא רשמיים, Bytebase מספקת תהליכי עבודה מובנים לסקירה, צינורות פריסה מרובי סביבות, ויותר מ-200 כללי סקירת SQL מובנים המשקפים את אופן אספקת קוד היישומים.

היא תומכת ביותר מ-20 מערכות מסדי נתונים — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, ועוד — מממשק אינטרנט יחיד. אירוח עצמי שומר את פרטי הכניסה למסדי הנתונים ואת היסטוריית השינויים במלואם בתוך התשתית שלכם, ללא שירות צד שלישי שיגש אי פעם לסכמות או לנתונים שלכם.