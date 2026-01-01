התקינו Bytebase בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת DevOps למסדי נתונים בקוד פתוח לבדיקה, אישור ופריסה בטוחה של שינויי סכימה בין סביבות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bytebase
Bytebase היא פלטפורמת DevOps למסדי נתונים בקוד פתוח המביאה משמעת הנדסת תוכנה לניהול שינויים במסדי נתונים. בעוד שרוב הצוותים מסתמכים על סקריפטים אד-הוק של SQL או אישורי DBA לא רשמיים, Bytebase מספקת תהליכי עבודה מובנים לסקירה, צינורות פריסה מרובי סביבות, ויותר מ-200 כללי סקירת SQL מובנים המשקפים את אופן אספקת קוד היישומים.
היא תומכת ביותר מ-20 מערכות מסדי נתונים — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, ועוד — מממשק אינטרנט יחיד. אירוח עצמי שומר את פרטי הכניסה למסדי הנתונים ואת היסטוריית השינויים במלואם בתוך התשתית שלכם, ללא שירות צד שלישי שיגש אי פעם לסכמות או לנתונים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Bytebase
תהליכי עבודה לשינויים במסד נתונים
נתבו כל העברת סכימה דרך שלבי בדיקה ואישור הניתנים להגדרה, לפני שהיא מגיעה לכל סביבת מסד נתונים.
סקירת SQL מובנית
למעלה מ-200 כללים מזהים אנטי-דפוסים, אינדקסים חסרים ופעולות הרסניות באופן אוטומטי לפני ששינוי מאושר.
אינטגרציית GitOps
קשרו את Bytebase למאגר ה-Git שלכם כך שהגירות מסד נתונים יעקבו אחרי אותו תהליך Pull Request כמו קוד היישום.
פריסות רב-סביבתיות
הגדירו צינורות עבודה מסודרים לאורך סביבות פיתוח, בדיקה וייצור עם שערי אישור נדרשים בכל שלב.
ביקורת ועמידה בדרישות
כל העברה ואישור מתועדים ביומן עמיד בפני חבלה עם חותמות זמן וייחוס למשתמש, התומך ב-SOC 2 ובמסגרות דומות.
למה להריץ את Bytebase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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