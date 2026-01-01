Langfuse היא פלטפורמת הנדסת LLM בקוד פתוח שמעניקה לצוותים נראות מלאה ליישומי ה-AI שלהם. היא לוכדת עקבות מפורטות של כל קריאת LLM, פעולת אחזור ופעולת סוכן, מה שהופך את זה לפשוט לאיתור באגים בכשלים, למדידת השהיה ולהבנת עלויות בכל צינור ה-AI שלכם. עם אינטגרציות עבור LangChain, LlamaIndex, Haystack, ו-SDKs ישירים עבור Python ו-TypeScript, Langfuse עובדת עם כמעט כל מסגרת AI וספק מודלים.

אירוח עצמי של Langfuse שומר את כל נתוני היישום שלכם — פרומפטים, קלטי מודל, פלטים ותוצאות הערכה — בתשתית שאתם שולטים בה. זה חשוב כאשר יישומי ה-AI שלכם מטפלים במסמכים רגישים, נתוני לקוחות או לוגיקה עסקית קניינית שאינם יכולים לעזוב את הסביבה שלכם.