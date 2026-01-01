פרוסו Langfuse בהתקנה בקליק אחד.
פלטפורמת הנדסת LLM בקוד פתוח למעקב, הערכה ושיפור יישומי AI בפרודקשן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Langfuse
Langfuse היא פלטפורמת הנדסת LLM בקוד פתוח שמעניקה לצוותים נראות מלאה ליישומי ה-AI שלהם. היא לוכדת עקבות מפורטות של כל קריאת LLM, פעולת אחזור ופעולת סוכן, מה שהופך את זה לפשוט לאיתור באגים בכשלים, למדידת השהיה ולהבנת עלויות בכל צינור ה-AI שלכם. עם אינטגרציות עבור LangChain, LlamaIndex, Haystack, ו-SDKs ישירים עבור Python ו-TypeScript, Langfuse עובדת עם כמעט כל מסגרת AI וספק מודלים.
אירוח עצמי של Langfuse שומר את כל נתוני היישום שלכם — פרומפטים, קלטי מודל, פלטים ותוצאות הערכה — בתשתית שאתם שולטים בה. זה חשוב כאשר יישומי ה-AI שלכם מטפלים במסמכים רגישים, נתוני לקוחות או לוגיקה עסקית קניינית שאינם יכולים לעזוב את הסביבה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Langfuse
מעקב מבוזר
לתעד את עץ הביצוע המלא של כל קריאת LLM, שימוש בכלים, שליפה ושלבי סוכן כדי לאתר כשלים וצווארי בקבוק של השהיה.
ניהול פרומפטים
ניהול גרסאות ושיתוף פעולה על פרומפטים במקום אחד, עם שמירה במטמון בצד השרת כדי למזער את זמן השהיה של המודל בכל הפריסות.
צינורות הערכה
לדרג תגובות באמצעות LLM כשופט, משוב משתמשים, או תיוג ידני כדי למדוד ולשפר באופן שיטתי את איכות הפלט.
ניהול נתונים
בנו ערכות בדיקה ומדדי ביצועים מעקבות ייצור כדי לאמת שינויים לפני פריסת פרומפטים או מודלים מעודכנים.
סביבת משחקים LLM
בדקו והשוו באופן אינטראקטיבי תצורות פרומפטים מול כל מודל נתמך מבלי לגעת בקוד היישום.
פריימוורק אינטגרציות
אינטגרציות מובנות עם LangChain, LlamaIndex, Haystack, ו-100+ LLMs באמצעות LiteLLM לאינסטרומנטציה מיידית.
למה להריץ את Langfuse על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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