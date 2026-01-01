OSRM (מנוע ניתוב קוד פתוח) הוא מנוע ניתוב בעל ביצועים גבוהים למסלולים הקצרים ביותר ברשתות כבישים שנבנה מנתוני OpenStreetMap. הוא מפעיל הנחיות ניווט מפורטות, איזוכרונים, מטריצות מרחק, התאמת מפות ואופטימיזציית נסיעות באמצעות API HTTP נקי, ומשמש בייצור על ידי openstreetmap.org ומוצרי מיפוי מסחריים רבים.

תבנית זו מספקת את ה-backend הרשמי של הניתוב יחד עם ה-frontend הרשמי של ההנחיות, כך שתקבלו ממשק משתמש של מפה עובד ישר מהקופסה. אירוח עצמי של OSRM על ה-VPS שלכם מסיר מכסות לפי בקשה ושכבות תמחור, שומר על שאילתות מיקום פרטיות, ומאפשר לכם להחליף כל אזור OpenStreetMap שאתם צריכים מבלי לשתף טלמטריה עם צד שלישי.