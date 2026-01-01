התקינו OSRM באמצעות התקנה בלחיצה אחת.
מנוע ניתוב OpenStreetMap בעל ביצועים גבוהים עם ממשק משתמש מובנה להוראות ניווט ברכב, באופניים וברגל.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OSRM
OSRM (מנוע ניתוב קוד פתוח) הוא מנוע ניתוב בעל ביצועים גבוהים למסלולים הקצרים ביותר ברשתות כבישים שנבנה מנתוני OpenStreetMap. הוא מפעיל הנחיות ניווט מפורטות, איזוכרונים, מטריצות מרחק, התאמת מפות ואופטימיזציית נסיעות באמצעות API HTTP נקי, ומשמש בייצור על ידי openstreetmap.org ומוצרי מיפוי מסחריים רבים.
תבנית זו מספקת את ה-backend הרשמי של הניתוב יחד עם ה-frontend הרשמי של ההנחיות, כך שתקבלו ממשק משתמש של מפה עובד ישר מהקופסה. אירוח עצמי של OSRM על ה-VPS שלכם מסיר מכסות לפי בקשה ושכבות תמחור, שומר על שאילתות מיקום פרטיות, ומאפשר לכם להחליף כל אזור OpenStreetMap שאתם צריכים מבלי לשתף טלמטריה עם צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של OSRM
ממשק משתמש ניווט מובנה
ה-frontend הרשמי של OSRM מגיע מוגדר מראש מול ה-backend שלכם, ומעניק לכם מפת ניתוב אינטראקטיבית מבלי לכתוב שום קוד.
ניתוב תת-מילישנייה
מנוע ה-Dijkstra רב-השכבתי מחזיר מסלולים בקנה מידה יבשתי באלפיות השנייה, אפילו על חומרת VPS צנועה.
מלא ניתוב API
נקודות קצה עבור מסלול, טבלה, התאמה, נסיעה, אריח והקרוב ביותר מאפשרות לכם לבנות הוראות הגעה, מטריצות ETA, התאמת מפות GPS ופותרי TSP על גביהן.
אזורי OSM מותאמים אישית
הפנו את קונטיינר האתחול המצורף לכל חילוץ Geofabrik כדי לספק ניתוב עבור מדינה, יבשת, או מערך נתונים בקנה מידה עולמי לבחירתכם.
פרופילי נסיעות מרובים
החליפו את פרופיל ה-Lua הכלול בין מכונית, אופניים, והליכה כדי להתאים את הניתוב לתרחיש השימוש שאתם פורסים.
אין מכסות או API keys
הריצו שאילתות ללא הגבלה מול המופע שלכם ללא מגבלות קצב, הפתעות חיוב או שיתוף נתונים עם צד שלישי.
למה להריץ את OSRM על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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