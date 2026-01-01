Owncast הוא שרת סטרימינג בשידור חי וצ'אט בקוד פתוח, חינמי ומתארח עצמאית, שמעניק לכם שליטה מלאה על השידורים שלכם. הוא מחליף פלטפורמות מסחריות כמו Twitch או YouTube Live בסטרימינג ייעודי משלכם, שבו אתם קובעים את הכללים, שומרים על הקשר עם הקהל ושומרים את כל התוכן ונתוני הצופים בשרת שלכם.

תואם לתוכנות שידור RTMP סטנדרטיות כמו OBS, Streamlabs ו-XSplit, Owncast עובד עם הכלים שסטרימרים כבר מכירים. הוא גם משתלב עם ה-Fediverse באמצעות ActivityPub, ומאפשר למשתמשים ב-Mastodon ובפלטפורמות מבוזרות אחרות לעקוב ולקבל התראות כשאתם עולים לשידור חי — מבלי לדרוש מהם ליצור חשבון באתר שלכם.