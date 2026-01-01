התקינו Owncast בלחיצה אחת.
שרת סטרימינג בשידור חי וצ'אט באירוח עצמי — שדרו וידאו חי בתנאים שלכם מבלי להסתמך על טוויץ' או יוטיוב.
בחרו תוכנית VPS עבור Owncast
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Owncast
Owncast הוא שרת סטרימינג בשידור חי וצ'אט בקוד פתוח, חינמי ומתארח עצמאית, שמעניק לכם שליטה מלאה על השידורים שלכם. הוא מחליף פלטפורמות מסחריות כמו Twitch או YouTube Live בסטרימינג ייעודי משלכם, שבו אתם קובעים את הכללים, שומרים על הקשר עם הקהל ושומרים את כל התוכן ונתוני הצופים בשרת שלכם.
תואם לתוכנות שידור RTMP סטנדרטיות כמו OBS, Streamlabs ו-XSplit, Owncast עובד עם הכלים שסטרימרים כבר מכירים. הוא גם משתלב עם ה-Fediverse באמצעות ActivityPub, ומאפשר למשתמשים ב-Mastodon ובפלטפורמות מבוזרות אחרות לעקוב ולקבל התראות כשאתם עולים לשידור חי — מבלי לדרוש מהם ליצור חשבון באתר שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Owncast
שידור RTMP
התחברו ישירות מ-OBS, Streamlabs, או מכל מקודד תואם RTMP — אין צורך בתוספים קנייניים או בשינויי תוכנה.
צ'אט חי מובנה
צ'אט מובנה בזמן אמת מאפשר לצופים ליצור אינטראקציה במהלך השידור שלכם ללא צורך בווידג'טים של צד שלישי או שירותי צ'אט חיצוניים.
אינטגרציית Fediverse
תמיכה ב-ActivityPub מאפשרת למשתמשי Mastodon ו-Fediverse אחרים לעקוב אחרי הזרם שלכם ולקבל התראות על עלייה לאוויר, מה שמרחיב את טווח ההגעה שלכם ברשתות מבוזרות.
מיתוג מותאם אישית
קבעו שם, לוגו, תיאור וקישורים חברתיים משלכם, כך שדף הסטרים שלכם ישקף את הזהות שלכם, ולא תבנית פלטפורמה גנרית.
הקלטת הזרמה
ניתן לשמור שידורים באופן מקומי לצפייה חוזרת לפי דרישה, מה שמעניק לצופים גישה לתוכן שלכם גם לאחר שהשידור החי מסתיים.
למה להריץ את Owncast על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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