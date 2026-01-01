התקינו את Etherpad בלחיצה אחת.
עורך טקסט שיתופי בקוד פתוח בזמן אמת, שבו מספר משתמשים יכולים לכתוב ולערוך מסמכים בו-זמנית.
בחרו תוכנית VPS עבור Etherpad
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Etherpad
Etherpad הוא עורך שיתופי מבוסס אינטרנט בקוד פתוח, המאפשר למספר משתמשים לערוך את אותו מסמך בו-זמנית, כאשר שינויים מופיעים באופן מיידי עבור כל המשתתפים. הטקסט של כל תורם מקודד בצבע, מה שמקל לראות מי כתב מה. אין צורך בהרשמה או בהתקנת תוכנה — פשוט שתפו קישור והתחילו לשתף פעולה.
אירוח עצמי של Etherpad על ה-VPS שלכם מבטיח שמסמכים רגישים לעולם לא יעזבו את התשתית שלכם. ה-PostgreSQL backend הכלול מספק עמידות אמינה והיסטוריית גרסאות מלאה, בעוד שמערכת התוספים הניתנת להרחבה מאפשרת לכם להוסיף תמיכה בתמונות, רשימות משימות ושילובים מותאמים אישית המותאמים לזרימת העבודה של הצוות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Etherpad
עריכה משותפת בזמן אמת
שינויים מכל משתתף מופיעים באופן מיידי עם ייחוס מקודד בצבע, כך שצוותים יכולים לכתוב יחד ללא התנגשויות מיזוג או נעילה.
היסטוריית גרסאות מלאה
כל גרסה נשמרת עם מנגנון ציר זמן שמאפשר לכם להריץ אחורה ולשחזר כל מצב קודם של המסמך.
אין הרשמה נדרשת
משתתפים מצטרפים למסמכים שיתופיים באמצעות כתובת URL משותפת ללא יצירת חשבונות, מה שמפחית את החיכוך לשיתוף פעולה חד-פעמי עם אורחים חיצוניים.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את Etherpad באמצעות תוספים להטמעת תמונות, רשימות משימות, פורמטים לייצוא ושילובי כלים, כדי להתאים לצרכים הספציפיים של הצוות שלכם.
פאנל הניהול
ממשק ניהול מבוסס אינטרנט מאפשר לכם לנהל פריטים, לנטר פעילות, ו-להגדיר הגדרות שרת ללא גישה ישירה לשרת.
למה להריץ את Etherpad על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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