Etherpad הוא עורך שיתופי מבוסס אינטרנט בקוד פתוח, המאפשר למספר משתמשים לערוך את אותו מסמך בו-זמנית, כאשר שינויים מופיעים באופן מיידי עבור כל המשתתפים. הטקסט של כל תורם מקודד בצבע, מה שמקל לראות מי כתב מה. אין צורך בהרשמה או בהתקנת תוכנה — פשוט שתפו קישור והתחילו לשתף פעולה.

אירוח עצמי של Etherpad על ה-VPS שלכם מבטיח שמסמכים רגישים לעולם לא יעזבו את התשתית שלכם. ה-PostgreSQL backend הכלול מספק עמידות אמינה והיסטוריית גרסאות מלאה, בעוד שמערכת התוספים הניתנת להרחבה מאפשרת לכם להוסיף תמיכה בתמונות, רשימות משימות ושילובים מותאמים אישית המותאמים לזרימת העבודה של הצוות שלכם.