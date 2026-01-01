Wavelog היא אפליקציית רישום רדיו חובבים מודרנית, מבוססת ווב, למעקב אחר QSO-ים וניהול התקדמות פרסים בתוכניות DXCC, IOTA, SOTA ו-POTA. היא משתלבת ישירות עם שירותי LoTW, eQSL וחיפוש קולבוק, ותומכת בבקרת רדיו CAT לרישום אוטומטי במהלך סשני הפעלה.

אירוח עצמי של Wavelog על VPS שומר על נתוני הלוגבוק שלך פרטיים ונגישים מכל דפדפן או מכשיר נייד ללא תלות בענן של צד שלישי. רישום תחרויות, שילוב DX cluster, ייצוא ADIF ו-Cabrillo, ותמיכה במספר מפעילים הופכים אותה לפתרון רישום תחנה שלם עבור מפעילי רדיו חובבים רציניים.