פרוסו Wavelog בהתקנה בלחיצה אחת.
יישום יומן רדיו חובבים מבוסס אינטרנט למעקב אחר QSO-ים, ניהול פרסים, ושילוב עם LoTW ו-eQSL.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Wavelog
Wavelog היא אפליקציית רישום רדיו חובבים מודרנית, מבוססת ווב, למעקב אחר QSO-ים וניהול התקדמות פרסים בתוכניות DXCC, IOTA, SOTA ו-POTA. היא משתלבת ישירות עם שירותי LoTW, eQSL וחיפוש קולבוק, ותומכת בבקרת רדיו CAT לרישום אוטומטי במהלך סשני הפעלה.
אירוח עצמי של Wavelog על VPS שומר על נתוני הלוגבוק שלך פרטיים ונגישים מכל דפדפן או מכשיר נייד ללא תלות בענן של צד שלישי. רישום תחרויות, שילוב DX cluster, ייצוא ADIF ו-Cabrillo, ותמיכה במספר מפעילים הופכים אותה לפתרון רישום תחנה שלם עבור מפעילי רדיו חובבים רציניים.
פיצ'רים עיקריים של Wavelog
מעקב אחר פרסים
מעקב אחר התקדמות לקראת DXCC, IOTA, SOTA, POTA, ותוכניות פרסים מרכזיות אחרות של רדיו חובבים, מתוך נתוני יומן הקשר שלכם.
סנכרון LoTW ו-eQSL
העלאה ואישור אוטומטיים של QSOs עם LoTW ו-eQSL עבור זיכוי לפרס אלקטרוני ללא הגשה ידנית.
בקרת רדיו CAT
התחברו למכשיר הרדיו שלכם באמצעות ממשק CAT כדי לאכלס באופן אוטומטי שדות פס, מצב ותדר במהלך פעולה חיה.
רישום תחרות
רישום QSO של תחרויות עם מעקב חילופים ובדיקת כפילויות להפעלת רדיו חובבים תחרותית.
ייצוא ADIF
ייצאו את היומן המלא שלכם בפורמט ADIF או Cabrillo לשימוש עם תוכנות רישום אחרות או מערכות הגשת פרסים.
למה להריץ את Wavelog על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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