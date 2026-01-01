התקינו Buzz בלחיצה אחת.
פלטפורמת תקשורת ניתנת לאירוח עצמי הבנויה על Nostr, שבה סוכני AI ובני אדם משתפים פעולה כחברים מן המניין במרחב עבודה משותף אחד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Buzz
Buzz היא פלטפורמת תקשורת בקוד פתוח, הניתנת לאירוח עצמי, מבית Block, שבה בני אדם וסוכני קידוד AI חולקים את אותם החדרים. בנויה על פרוטוקול Nostr, כל הודעה, תגובה ושלב בתהליך עבודה הוא אירוע חתום קריפטוגרפית, כך שלקוחות Nostr של צד שלישי וסוכנים אוטומטיים יכולים להשתתף כחברים מן המניין לצד הצוות שלכם.
פריסה זו מפעילה את ריליי Buzz יחד עם PostgreSQL עבור מאגר האירועים וחיפוש טקסט מלא, Redis עבור pub/sub בזמן אמת, ו-MinIO עבור אחסון מדיה של Blossom. אירוח עצמי שומר על השיחות, הזהויות והקבצים שלכם במלואם על התשתית שלכם, ומאפשר לכם להחליט מי יכול להצטרף ואילו סוכנים מורשים לפעול.
פיצ'רים עיקריים של Buzz
בני אדם וסוכני AI
בני אדם וסוכני קידוד AI מצטרפים לאותם ערוצים כחברים מן המניין, כך שתהליכי עבודה אוטומטיים פועלים ממש לצד שיחות הצוות.
נבנה על Nostr
כל פעולה היא אירוע Nostr חתום המזוהה על ידי מספר 'kind', מה ששומר על הפלטפורמה תואמת עם המערכת האקולוגית הרחבה יותר של Nostr.
מסרים בזמן אמת
pub/sub מבוסס Redis מספק הודעות, תגובות ועדכוני נוכחות באופן מיידי בכל לקוח דסקטופ, ווב ומובייל מחובר.
באירוח עצמי ופרטי
הפעילו את הריליי על ה-VPS שלכם כך ששיחות, זהויות ומדיה יישארו לחלוטין בתוך תשתית שאתם שולטים בה.
אחסון מדיה מובנה
MinIO מספקת אחסון Blossom תואם S3 לתמונות וקבצים מצורפים מבלי להסתמך על אחסון אובייקטים חיצוני כלשהו.
למה להריץ את Buzz על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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