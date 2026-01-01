פרסו GoatCounter בהתקנה בלחיצה אחת.
אנליטיקס אתרים קל משקל ושומר פרטיות, שמציג צפיות עמודים ותובנות מבקרים ללא מעקב אחר נתונים אישיים או שימוש בקוקיז.
בחרו תוכנית VPS עבור GoatCounter
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GoatCounter
GoatCounter היא פלטפורמת אנליטיקס לאינטרנט פשוטה וקוד פתוח, המיועדת למפתחים שרוצים נתוני צפיות עמודים משמעותיים ללא עלות הפרטיות של קובצי קוקיז למעקב או איסוף נתונים אישיים. היא סופרת צפיות עמודים, מפנים, דפדפנים, מדינות וגדלי מסך – ולא יותר. אין צורך בבאנרים של הסכמה.
בניגוד לפלטפורמות אנליטיקס כבדות הדורשות שירותים מרובים, GoatCounter פועלת כקונטיינר יחיד עם מסד נתונים SQLite מובנה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני המבקרים בשליטתכם, מבודדים לחלוטין מרשתות אנליטיקס של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של GoatCounter
ללא צורך בעוגיות
עוקב אחר צפיות בדפים ללא קובצי קוקיז או מזהים קבועים, כך שאין צורך בבאנר הסכמה תחת GDPR או PECR.
מכל יחיד קל משקל
פועל כקובץ בינארי יחיד של Go עם מסד נתונים מובנה של SQLite — ללא שירות מסד נתונים נפרד או תשתית מורכבת.
מעקב אחר מפנים ומקורות
מציג אילו אתרים, מנועי חיפוש וקמפיינים מניעים תנועה לדפים שלכם מבלי לחשוף את זהות המבקרים.
אפשרות סטטיסטיקות ציבוריות
ניתן באופן אופציונלי להפוך את דאשבורד האנליטיקה שלכם לגלוי לציבור, כך שקוראים יוכלו לראות את נתוני האתר ללא צורך בחשבון.
סקריפט מעקב ו-API
הטמיעו קטע קוד JavaScript קטן או השתמשו ב-REST API כדי לספור צפיות בדף מכל אתר, SPA, או שירות קצה.
למה להריץ את GoatCounter על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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