GoatCounter היא פלטפורמת אנליטיקס לאינטרנט פשוטה וקוד פתוח, המיועדת למפתחים שרוצים נתוני צפיות עמודים משמעותיים ללא עלות הפרטיות של קובצי קוקיז למעקב או איסוף נתונים אישיים. היא סופרת צפיות עמודים, מפנים, דפדפנים, מדינות וגדלי מסך – ולא יותר. אין צורך בבאנרים של הסכמה.

בניגוד לפלטפורמות אנליטיקס כבדות הדורשות שירותים מרובים, GoatCounter פועלת כקונטיינר יחיד עם מסד נתונים SQLite מובנה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני המבקרים בשליטתכם, מבודדים לחלוטין מרשתות אנליטיקס של צד שלישי.