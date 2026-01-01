Paperless-ngx היא מערכת לניהול מסמכים מתוחזקת על ידי הקהילה, שהופכת ניירת פיזית לארכיון דיגיטלי ניתן לחיפוש ומאורגן. היא מעבדת באופן אוטומטי ב-OCR תמונות סרוקות וקובצי PDF, מסווגת מסמכים ומחילת תגיות, כך שכל חשבונית, חוזה וקבלה הופכים לניתנים למציאה מיידית לפי תוכן. Gotenberg ו-Apache Tika מטפלים במסמכי Office ובפורמטים מורכבים שצינורות OCR סטנדרטיים מפספסים.

אירוח עצמי של Paperless-ngx על ה-VPS שלכם שומר רשומות פיננסיות רגישות, חוזים ומסמכים אישיים על התשתית שלכם — לעולם לא בענן של צד שלישי. משאבי VPS ייעודיים מבטיחים עיבוד OCR מהיר גם עבור קבוצות גדולות של מסמכים, בעוד שנפחים מתמשכים מגנים על כל הארכיון ומסד הנתונים שלכם דרך עדכונים והפעלות מחדש.