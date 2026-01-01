פרוסו Paperless-ngx בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת ניהול מסמכים בקוד פתוח הסורקת, מבצעת אינדוקס OCR, ומארכבת את הניירת שלכם לספרייה דיגיטלית הניתנת לחיפוש מלא.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Paperless-ngx
Paperless-ngx היא מערכת לניהול מסמכים מתוחזקת על ידי הקהילה, שהופכת ניירת פיזית לארכיון דיגיטלי ניתן לחיפוש ומאורגן. היא מעבדת באופן אוטומטי ב-OCR תמונות סרוקות וקובצי PDF, מסווגת מסמכים ומחילת תגיות, כך שכל חשבונית, חוזה וקבלה הופכים לניתנים למציאה מיידית לפי תוכן. Gotenberg ו-Apache Tika מטפלים במסמכי Office ובפורמטים מורכבים שצינורות OCR סטנדרטיים מפספסים.
אירוח עצמי של Paperless-ngx על ה-VPS שלכם שומר רשומות פיננסיות רגישות, חוזים ומסמכים אישיים על התשתית שלכם — לעולם לא בענן של צד שלישי. משאבי VPS ייעודיים מבטיחים עיבוד OCR מהיר גם עבור קבוצות גדולות של מסמכים, בעוד שנפחים מתמשכים מגנים על כל הארכיון ומסד הנתונים שלכם דרך עדכונים והפעלות מחדש.
פיצ'רים עיקריים של Paperless-ngx
אינדוקס OCR אוטומטי
כל מסמך שהועלה נסרק אוטומטית באמצעות OCR, כך שהטקסט המלא שלו מאונדקס וניתן לחיפוש תוך שניות מההעלאה, ללא קשר אם הגיע כקובץ PDF או כתמונה סרוקה.
סיווג חכם
Paperless-ngx לומד מדפוסי הארגון שלכם ומיישם באופן אוטומטי תגיות, מתכתבים וסוגי מסמכים על בסיס התוכן, ובכך מפחית את המיון הידני כמעט לאפס.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בכל התוכן המלא של כל מסמך בארכיון שלכם עם אפשרויות סינון מתקדמות לפי תאריך, תגית, מתכתב וסוג מסמך לאחזור מדויק.
גישה מרובת משתמשים
בקרות הרשאות מדויקות מאפשרות למספר משתמשים לשתף את אותו ארכיון עם גישה מבוססת תפקידים, מה שהופך אותו למתאים לצוותים קטנים ולמשקי בית משפחתיים כאחד.
תמיכה במסמכי אופיס
שילוב Gotenberg ו-Apache Tika מטפל בפורמטים של Word, Excel ופורמטים אחרים של Office לצד קובצי PDF ותמונות, ומעניק לכם ארכיון אחד לכל סוגי המסמכים.
למה להריץ את Paperless-ngx על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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