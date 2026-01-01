DbGate הוא מנהל מסדי נתונים חוצה פלטפורמות בקוד פתוח, המטפל ב-MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra ו-Amazon Redshift באמצעות ממשק מבוסס-אינטרנט יחיד. במקום לעבור בין כלים ספציפיים לספקים שונים, אתם מתחברים לכל מסד נתונים מסביבת עבודה אחת, מריצים שאילתות SQL או NoSQL מרובות לשוניות, עורכים טבלאות באופן ישיר ומשווים סכמות בין סביבות שונות.

אירוח עצמי של DbGate ב-VPS שלכם שומר את מחרוזות החיבור, השאילתות השמורות והנתונים המיוצאים במלואם על התשתית שלכם, ללא טלמטריה בענן או רישוי לפי מושב. ממשק הדפדפן נגיש מכל מכשיר, מה שהופך אותו לשימושי לבדיקת נתונים אד-הוק, ניהול יומיומי וניפוי באגים שיתופי, מבלי להתקין לקוח שולחן עבודה בכל מכונת מפתח.