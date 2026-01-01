פרוסו DbGate בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל מסדי נתונים בקוד פתוח, חוצה פלטפורמות, התומך ב-MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, ובעוד מנועי SQL ו-NoSQL רבים אחרים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DbGate
DbGate הוא מנהל מסדי נתונים חוצה פלטפורמות בקוד פתוח, המטפל ב-MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra ו-Amazon Redshift באמצעות ממשק מבוסס-אינטרנט יחיד. במקום לעבור בין כלים ספציפיים לספקים שונים, אתם מתחברים לכל מסד נתונים מסביבת עבודה אחת, מריצים שאילתות SQL או NoSQL מרובות לשוניות, עורכים טבלאות באופן ישיר ומשווים סכמות בין סביבות שונות.
אירוח עצמי של DbGate ב-VPS שלכם שומר את מחרוזות החיבור, השאילתות השמורות והנתונים המיוצאים במלואם על התשתית שלכם, ללא טלמטריה בענן או רישוי לפי מושב. ממשק הדפדפן נגיש מכל מכשיר, מה שהופך אותו לשימושי לבדיקת נתונים אד-הוק, ניהול יומיומי וניפוי באגים שיתופי, מבלי להתקין לקוח שולחן עבודה בכל מכונת מפתח.
פיצ'רים עיקריים של DbGate
SQL ו-NoSQL יחד
התחברו ל-MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, ועוד ממרחב עבודה אחד מבלי להתעסק עם לקוחות ייעודיים לספק.
עורך שאילתות רב-לשוני
הריצו שאילתות SQL או MongoDB על פני מספר לשוניות עם השלמה אוטומטית, הדגשת תחביר והיסטוריה מתמשכת ששורדת חיבורים מחדש והפעלות מחדש.
עורך טבלאות חזותי
עיינו, סננו, מיינו וערכו שורות ישירות באמצעות טבלה דמוית גיליון אלקטרוני, ולאחר מכן אשררו שינויים דרך SQL diff שנוצר לפני שהם נכנסים למסד הנתונים.
השוואת סכימה וייצוא
השוו סכמות בין שני מסדי נתונים, צרו SQL להעברה, וייצאו טבלאות או שאילתות ל-CSV, JSON, קבצי SQL, או Excel ישירות מהדפדפן.
מעצב דיאגרמות ER
דמיינו קשרים באמצעות דיאגרמת ER אינטראקטיבית, ולאחר מכן ייצאו את הפריסה כקובץ SVG או PNG לצורך תיעוד וסקירות ארכיטקטורה.
למה להריץ את DbGate על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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