התקינו HuggingChat (Chat UI) בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק צ'אט SvelteKit בקוד פתוח שמפעיל את HuggingChat ומתחבר לכל נקודת קצה של מודל תואם OpenAI.
בחרו תוכנית VPS עבור HuggingChat (Chat UI)
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) הוא בסיס הקוד בקוד פתוח שמאחורי huggingface.co/chat, שנבנה על ידי Hugging Face כחזית מלוטשת וניתנת למיתוג עבור מודלי שפה גדולים. בניגוד לאפליקציות צ'אט הנעולות על ספק, הוא מדבר את פרוטוקול ה-OpenAI API, כך שאותה פריסה יכולה לדבר עם נתב ספקי ההסקה של Hugging Face, OpenRouter, שרת llama.cpp מקומי, Ollama, או כל נקודת קצה תואמת אחרת, רק על ידי החלפת כתובת URL ומפתח.
אירוח עצמי שלו ב-VPS משלכם שומר על כל שיחה, קריאת כלי MCP, וקובץ שהועלה על תשתית שאתם שולטים בה, תוך כדי מתן גישה לאלפי מודלים פתוחים וקנייניים דרך כל קצה עורפי של הסקה שתעדיפו.
פיצ'רים עיקריים של HuggingChat (Chat UI)
נתב תואם OpenAI
הצביעו על הנתב של Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, או כל כתובת URL תואמת OpenAI וקבלו גישה מיידית לקטלוג המודלים המלא שלהם.
ניתוב אומני חכם
נתב LLM מובנה בוחר אוטומטית את המודל הטוב ביותר לפי בקשה — רב-מודאלי, קורא כלים, או ברירת מחדל — מבלי לחשוף את המורכבות למשתמשי קצה.
קריאת כלי **MCP**
חברו שרתי Model Context Protocol כדי שצ'אטים יוכלו להריץ חיפוש אינטרנט, קוד, וכלי מותאמים אישית כאשר התוצאות מוזרמות בחזרה לשיחה.
שיחות רב-מודאליות
שליחת תמונות, קבצים מצורפים וקלט קולי למודלים בסגנון Vision ו-Whisper התומכים בקלטים מולטימודליים דרך הספק שבחרתם.
היסטוריית צ'אט מתמשכת
MongoDB מובנית מאחסנת שיחות, הגדרות ומסייעים לכל משתמש, כך שההיסטוריה שורדת הפעלות מחדש ועוקבת אחרי משתמשים בין מכשירים.
מיתוג מותאם אישית
שנו את שם האפליקציה, התיאור והנכסים כדי לספק מוצר צ'אט פנימי ממותג במלואו עבור הצוות או הלקוחות שלכם.
למה להריץ את HuggingChat (Chat UI) על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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