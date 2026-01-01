HuggingChat (Chat UI) הוא בסיס הקוד בקוד פתוח שמאחורי huggingface.co/chat, שנבנה על ידי Hugging Face כחזית מלוטשת וניתנת למיתוג עבור מודלי שפה גדולים. בניגוד לאפליקציות צ'אט הנעולות על ספק, הוא מדבר את פרוטוקול ה-OpenAI API, כך שאותה פריסה יכולה לדבר עם נתב ספקי ההסקה של Hugging Face, OpenRouter, שרת llama.cpp מקומי, Ollama, או כל נקודת קצה תואמת אחרת, רק על ידי החלפת כתובת URL ומפתח.

אירוח עצמי שלו ב-VPS משלכם שומר על כל שיחה, קריאת כלי MCP, וקובץ שהועלה על תשתית שאתם שולטים בה, תוך כדי מתן גישה לאלפי מודלים פתוחים וקנייניים דרך כל קצה עורפי של הסקה שתעדיפו.