Grimmory הוא מנהל אוספי ספרים מקיף באירוח עצמי, שהופך קבצים דיגיטליים מפוזרים לספרייה מאורגנת להפליא. הוא תומך בספרים אלקטרוניים (EPUB, MOBI, AZW), קובצי PDF, קומיקס (CBZ, CBR) וספרי שמע (M4B, MP3), ושולף אוטומטית כותרות, כריכות, תיאורים וז'אנרים מ-Google Books, Open Library ו-Amazon ברגע שקבצים מתווספים.

אירוח עצמי על ה-VPS שלכם מסיר מכסות אחסון, נעילת פלטפורמה וניטור תוכן הנפוצים בשירותי ספרים אלקטרוניים מסחריים. הספרייה כולה שלכם — יחד עם התקדמות קריאה, סימונים וחשבונות מרובי משתמשים — נשארת על חומרה שבבעלותכם, נגישה מכל דפדפן או מסונכרנת לקוראי ספרים אלקטרוניים של Kobo באמצעות OPDS.