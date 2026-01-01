התקינו את Grimmory בלחיצה אחת.
מנהל ספרייה דיגיטלית באחסון עצמי לספרים אלקטרוניים, קומיקס וספרי שמע עם מטא-נתונים אוטומטיים וקורא מובנה.
בחרו תוכנית VPS עבור Grimmory
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Grimmory
Grimmory הוא מנהל אוספי ספרים מקיף באירוח עצמי, שהופך קבצים דיגיטליים מפוזרים לספרייה מאורגנת להפליא. הוא תומך בספרים אלקטרוניים (EPUB, MOBI, AZW), קובצי PDF, קומיקס (CBZ, CBR) וספרי שמע (M4B, MP3), ושולף אוטומטית כותרות, כריכות, תיאורים וז'אנרים מ-Google Books, Open Library ו-Amazon ברגע שקבצים מתווספים.
אירוח עצמי על ה-VPS שלכם מסיר מכסות אחסון, נעילת פלטפורמה וניטור תוכן הנפוצים בשירותי ספרים אלקטרוניים מסחריים. הספרייה כולה שלכם — יחד עם התקדמות קריאה, סימונים וחשבונות מרובי משתמשים — נשארת על חומרה שבבעלותכם, נגישה מכל דפדפן או מסונכרנת לקוראי ספרים אלקטרוניים של Kobo באמצעות OPDS.
פיצ'רים עיקריים של Grimmory
העשרת מטא-דאטה אוטומטית
אמנות עטיפה, פרטי מחבר, תיאורים וז'אנרים נשלפים אוטומטית מ-Google Books, Open Library ו-Amazon כאשר ספרים מיובאים.
קורא מובנה רב-פורמטים
קראו קובצי EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ ו-CBR ישירות בדפדפן עם ערכות נושא הניתנות להתאמה אישית, גדלי גופנים ומעקב אחר התקדמות הקריאה.
Kobo ו-OPDS סנכרון
סנכרנו את הספרייה ואת מיקום הקריאה שלכם לקוראי Kobo אלקטרוניים ולכל אפליקציה תואמת OPDS לקריאה חלקה במצב לא מקוון במכשירים ייעודיים.
BookDrop אוטו-ייבוא
השליכו קבצים חדשים לתיקייה במעקב ו-Grimmory מייבאת אותם אוטומטית — אין צורך בהעלאות ידניות או בהזנת מטא-דאטה.
תמיכה בריבוי משתמשים
צרו חשבונות נפרדים עם היסטוריות קריאה נפרדות ורמות הרשאה, מה שהופך את Grimmory לאידיאלי עבור משפחות וקבוצות קריאה החולקים ספרייה אחת.
למה להריץ את Grimmory על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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