התקינו WUD בלחיצה אחת.
כלי מעקב קוד פתוח שמזהה עדכוני תמונות Docker ומודיע לכם דרך עשרות ערוצים משולבים.
בחרו תוכנית VPS עבור WUD
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WUD
WUD (What's Up Docker) הוא היורש המתוחזק באופן פעיל ל-whats-up-docker, המתמקד כולו בשמירה על עדכניות תמונות קונטיינר ברחבי תשתית באירוח עצמי. הוא בודק באופן רציף קונטיינרים פועלים, שולח שאילתות לרישומים במעלה הזרם, ומדווח בדיוק אילו תמונות זמינות בגרסאות חדשות — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, ורישומים באירוח עצמי נתמכים כולם מחוץ לקופסה.
אירוח עצמי של WUD ב-VPS שלכם מסיר כל תלות במעקבי עדכונים של SaaS מצד שלישי ושומר את המלאי המלא של צי הקונטיינרים שלכם בתוך תשתית שאתם שולטים בה. טריגרים יכולים להישלח ל-Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, ווב-הוקס גנריים, או לבנות מחדש ערימות באופן אוטומטי.
פיצ'רים עיקריים של WUD
ניטור מאגרים מרובים
עוקב אחר עדכונים ברחבי Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, וכל מאגרים מותאמים אישית ללא הרחבות לכל ספק.
הדק אוטומציות
מנתב אירועי גרסה חדשה אל Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, ווב-הוקס גנריים, או משימות בנייה מחדש של קונטיינרים.
ממשק משתמש אינטרנטי ו-REST API
עיינו בעדכונים ממתינים, בדקו תקצירים, ושלבו עם לוחות מחוונים קיימים באמצעות REST API מתועד.
כללי מעקב מפורטים
כלול או החרג קונטיינרים לפי תווית, שם או רישום, ובחר בין אסטרטגיות השוואה של semver, regex או digest.
מדדי **Prometheus**
מייצא קונטיינר ומעדכן מדדים ב-/metrics כך שערמות Grafana קיימות יוכלו להתריע על תמונות מיושנות.
קל משקל
פועל כקונטיינר Node.js יחיד עם נפח אחסון קטן, מתאים למופעי VPS קטנים לצד עומסי עבודה של סביבת ייצור.
למה להריץ את WUD על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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