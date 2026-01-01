WUD (What's Up Docker) הוא היורש המתוחזק באופן פעיל ל-whats-up-docker, המתמקד כולו בשמירה על עדכניות תמונות קונטיינר ברחבי תשתית באירוח עצמי. הוא בודק באופן רציף קונטיינרים פועלים, שולח שאילתות לרישומים במעלה הזרם, ומדווח בדיוק אילו תמונות זמינות בגרסאות חדשות — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, ורישומים באירוח עצמי נתמכים כולם מחוץ לקופסה.

אירוח עצמי של WUD ב-VPS שלכם מסיר כל תלות במעקבי עדכונים של SaaS מצד שלישי ושומר את המלאי המלא של צי הקונטיינרים שלכם בתוך תשתית שאתם שולטים בה. טריגרים יכולים להישלח ל-Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, ווב-הוקס גנריים, או לבנות מחדש ערימות באופן אוטומטי.