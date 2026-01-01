התקינו n8n עם מסייע AI בלחיצה אחת.
אוטומציה של תהליכי עבודה עם צ'אט AI מובנה שמתכנן, בונה ומתקן באגים באוטומציות שלכם עבורכם.
בחרו תוכנית VPS עבור n8n with AI Assistant
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם n8n with AI Assistant
n8n היא פלטפורמת אוטומציית תהליכי עבודה שמחברת יישומים, שירותים וממשקי API באמצעות עורך ויזואלי מבוסס צמתים. פריסה זו מוסיפה את ה-AI Assistant של n8n, ממשק צ'אט שהופך בקשות בשפה טבעית לתהליכי עבודה פעילים — הוא בוחר את הצמתים הנכונים, מחבר אותם יחד, כותב את הביטויים ומסביר מדוע ביצוע נכשל במקום להשאיר אתכם לקרוא יומנים.
העוזר מריץ קוד בשירות ארגז חול הפרוס לצד n8n ב-VPS שלכם במקום בענן צד שלישי, כך שלוגיקת תהליכי העבודה, פרטי הכניסה והקוד שנוצר נשארים בתשתית שלכם. הוא מופעל על ידי Nexos AI, מה שמעניק לעוזר גישה למודלים פורצי דרך באמצעות מפתח יחיד בזמן שאתם שומרים על ביצועי תהליכי עבודה ללא הגבלה וללא תמחור לפי משימה.
פיצ'רים עיקריים של n8n with AI Assistant
בניית זרימת עבודה מונעת צ'אט
תארו את האוטומציה שאתם רוצים בשפה פשוטה והמסייע מרכיב עבורכם את הצמתים, החיבורים והביטויים.
סנדבוקס קוד באירוח עצמי
קוד שנוצר מבוצע בשירות סנדבוקס מבודד שרץ על ה-VPS שלכם, כך ששום דבר לא נשלח לספק ביצוע חיצוני.
ניפוי שגיאות מודרך
שאלו את המסייע מדוע ביצוע נכשל וקבלו הסבר עם פתרון מעשי, במקום לחפש ביומני ביצוע גולמיים.
גישה למודל AI של Nexos
מפתח Nexos AI אחד מעניק למסייע גישה למודלים מובילים, וביכולתכם להחליף את המודל שבו הוא משתמש בכל עת.
חבילת אוטומציה מלאה n8n
כל מה שכלול ב-n8n הסטנדרטי: מאות אינטגרציות, webhooks, תזמונים וצמתי JavaScript מותאמים אישית.
נתונים נשארים על ה-VPS שלכם
הגדרות זרימת עבודה, פרטי כניסה ל-API, והיסטוריית ביצוע מאוחסנים בנפח אחסון קבוע שאתם שולטים בו ויכולים לגבות בחופשיות.
למה להריץ את n8n with AI Assistant על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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