n8n היא פלטפורמת אוטומציית תהליכי עבודה שמחברת יישומים, שירותים וממשקי API באמצעות עורך ויזואלי מבוסס צמתים. פריסה זו מוסיפה את ה-AI Assistant של n8n, ממשק צ'אט שהופך בקשות בשפה טבעית לתהליכי עבודה פעילים — הוא בוחר את הצמתים הנכונים, מחבר אותם יחד, כותב את הביטויים ומסביר מדוע ביצוע נכשל במקום להשאיר אתכם לקרוא יומנים.

העוזר מריץ קוד בשירות ארגז חול הפרוס לצד n8n ב-VPS שלכם במקום בענן צד שלישי, כך שלוגיקת תהליכי העבודה, פרטי הכניסה והקוד שנוצר נשארים בתשתית שלכם. הוא מופעל על ידי Nexos AI, מה שמעניק לעוזר גישה למודלים פורצי דרך באמצעות מפתח יחיד בזמן שאתם שומרים על ביצועי תהליכי עבודה ללא הגבלה וללא תמחור לפי משימה.