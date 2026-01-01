התקינו את Home Assistant בלחיצה אחת.
פלטפורמת אוטומציה ביתית בקוד פתוח עם דגש על פרטיות, עם למעלה מ-2,000 אינטגרציות למכשירים ושירותים חכמים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Home Assistant
Home Assistant היא פלטפורמת אוטומציה ביתית מובילה בקוד פתוח, הזוכה לאמון של מיליוני משתמשים ברחבי העולם. היא מאחדת מכשירים חכמים מיצרנים שונים – תאורה, תרמוסטטים, מצלמות, מערכות אבטחה ונגני מדיה – לממשק אחד הניתן להתאמה אישית, עם מנוע אוטומציה עוצמתי התומך בתרחישים מורכבים המופעלים על ידי זמן, מצבי מכשירים או אירועים חיצוניים.
פריסת Home Assistant על שרת VPS משלכם מבטיחה שהבית החכם שלכם יישאר פעיל גם במהלך הפסקות מקומיות, מספקת גישה מרחוק אמינה מכל מקום, ושומרת את כל נתוני המכשירים ולוגיקת האוטומציה בשליטתכם המלאה ללא תלות בשירותי ענן.
פיצ'רים עיקריים של Home Assistant
2,000+ אינטגרציות
חברו כמעט כל מכשיר בית חכם או שירות ענן באמצעות ספרייה הולכת וגדלה של אינטגרציות קהילתיות.
שליטה מקומית
כל האוטומציות פועלות באופן מקומי ללא תלות בענן, ושומרות על הבית שלכם מגיב גם כאשר חיבור האינטרנט נכשל.
אוטומציות עוצמתיות
עורך אוטומציה ויזואלי ומבוסס YAML תומך בטריגרים מורכבים, תנאים ופעולות מרובות שלבים לכל תרחיש.
לוחות מחוונים ניתנים להתאמה אישית
לוחות המחוונים של Lovelace מאפשרים לכם לעצב ממשקי שליטה מותאמים אישית לכל מכשיר או מסך בבית שלכם.
שילוב עוזר קולי
עובד עם Google Assistant, Amazon Alexa, ו-Siri לשליטה ללא ידיים בכל מכשיר מחובר.
ניטור אנרגיה
עקבו ובצעו אופטימיזציה לשימוש באנרגיה הביתית באמצעות לוחות מחוונים ייעודיים לניטור ונתוני צריכה ברמת המכשיר.
למה להריץ את Home Assistant על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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