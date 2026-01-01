Home Assistant היא פלטפורמת אוטומציה ביתית מובילה בקוד פתוח, הזוכה לאמון של מיליוני משתמשים ברחבי העולם. היא מאחדת מכשירים חכמים מיצרנים שונים – תאורה, תרמוסטטים, מצלמות, מערכות אבטחה ונגני מדיה – לממשק אחד הניתן להתאמה אישית, עם מנוע אוטומציה עוצמתי התומך בתרחישים מורכבים המופעלים על ידי זמן, מצבי מכשירים או אירועים חיצוניים.

פריסת Home Assistant על שרת VPS משלכם מבטיחה שהבית החכם שלכם יישאר פעיל גם במהלך הפסקות מקומיות, מספקת גישה מרחוק אמינה מכל מקום, ושומרת את כל נתוני המכשירים ולוגיקת האוטומציה בשליטתכם המלאה ללא תלות בשירותי ענן.