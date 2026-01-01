**Tracktor** היא אפליקציית ווב בקוד פתוח למעקב אחר כלי רכב וניהול צי רכב, שנועדה להעניק לאנשים פרטיים ולעסקים קטנים נראות מלאה על כלי הרכב והנכסים שלהם. היא מספקת לוח מחוונים נקי ומתארח עצמית לתיעוד נסיעות, ניהול כלי רכב וניטור פעילות צי הרכב — ללא דמי מנוי או שיתוף נתונים עם צד שלישי.

בנויה על ערימת Node.js קלת משקל עם אחסון SQLite, **Tracktor** קלה לפריסה ודורשת משאבים מינימליים. נתוני צי הרכב שלכם נשארים בשרת שלכם, ומעניקים לכם שליטה מלאה על גישה, פרטיות ושמירה. מבקרים בפעם הראשונה מתבקשים לרשום חשבון אדמין, מה שהופך את ההגדרה הראשונית לחלקה.