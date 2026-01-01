התקינו Tracktor בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח למעקב רכבים וניהול צי רכב לניטור הרכבים והנכסים שלכם במקום אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Tracktor
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tracktor
**Tracktor** היא אפליקציית ווב בקוד פתוח למעקב אחר כלי רכב וניהול צי רכב, שנועדה להעניק לאנשים פרטיים ולעסקים קטנים נראות מלאה על כלי הרכב והנכסים שלהם. היא מספקת לוח מחוונים נקי ומתארח עצמית לתיעוד נסיעות, ניהול כלי רכב וניטור פעילות צי הרכב — ללא דמי מנוי או שיתוף נתונים עם צד שלישי.
בנויה על ערימת Node.js קלת משקל עם אחסון SQLite, **Tracktor** קלה לפריסה ודורשת משאבים מינימליים. נתוני צי הרכב שלכם נשארים בשרת שלכם, ומעניקים לכם שליטה מלאה על גישה, פרטיות ושמירה. מבקרים בפעם הראשונה מתבקשים לרשום חשבון אדמין, מה שהופך את ההגדרה הראשונית לחלקה.
פיצ'רים עיקריים של Tracktor
ניהול רכב
הוסיפו וארגנו את כל צי הרכב שלכם במקום אחד, ועקבו אחר כל רכב עם פרופיל משלו, פרטים והיסטוריית פעילות.
הקלטת נסיעה
תעדו נסיעות עם נקודות התחלה וסיום, מרחקים וחותמות זמן כדי לבנות היסטוריה מדויקת של שימוש ברכב ומסלולים.
פרטיות באחסון-עצמי
כל נתוני הצי מאוחסנים בשרת שלכם — ללא שירותי מעקב של צד שלישי, ללא דמי מנוי, וללא נעילת ספק.
אחסון SQLite קל משקל
משתמש ב-SQLite לאחסון קבוע, שומר על הפריסה פשוטה ויעילה במשאבים מבלי לדרוש שרת מסד נתונים נפרד.
אימות משתמש
אימות מובנה מאבטח גישה לנתוני הצי שלכם, כאשר רישום בביקור הראשון הופך את ההגדרה הראשונית לפשוטה.
למה להריץ את Tracktor על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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