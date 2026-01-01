Notifiarr הוא לקוח באירוח עצמי עבור שירות Notifiarr com, המאפשר אינטגרציה עמוקה בין ערימת אוטומציית המדיה שלכם — כולל Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, ו-Plex — ומערכת התראות מרכזית. הוא משמש כגשר בין השירותים המקומיים שלכם לבין Notifiarr com, מעביר אירועים, מפעיל תהליכי עבודה מותאמים אישית, ומספק התראות בזמן אמת ל-Discord, ל-Slack, ולפלטפורמות אחרות.

על ידי הפעלת לקוח Notifiarr על ה-VPS שלכם, אתם שומרים על שליטה מלאה באינטגרציות של ערימת המדיה שלכם מבלי לחשוף שירותים בודדים לאינטרנט. הגדירו הכל דרך ממשק אינטרנט נקי, עקבו אחר תקינות המערכת, ונתבו התראות בדיוק לאן שאתם צריכים אותן.