התקינו Notifiarr בהתקנה בלחיצה אחת.
לקוח מאוחד עבור Notifiarr com שמגשר בין ערימת המדיה שלכם עם תהליכי עבודה עוצמתיים של התראות ואוטומציה.
בחרו תוכנית VPS עבור Notifiarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Notifiarr
Notifiarr הוא לקוח באירוח עצמי עבור שירות Notifiarr com, המאפשר אינטגרציה עמוקה בין ערימת אוטומציית המדיה שלכם — כולל Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, ו-Plex — ומערכת התראות מרכזית. הוא משמש כגשר בין השירותים המקומיים שלכם לבין Notifiarr com, מעביר אירועים, מפעיל תהליכי עבודה מותאמים אישית, ומספק התראות בזמן אמת ל-Discord, ל-Slack, ולפלטפורמות אחרות.
על ידי הפעלת לקוח Notifiarr על ה-VPS שלכם, אתם שומרים על שליטה מלאה באינטגרציות של ערימת המדיה שלכם מבלי לחשוף שירותים בודדים לאינטרנט. הגדירו הכל דרך ממשק אינטרנט נקי, עקבו אחר תקינות המערכת, ונתבו התראות בדיוק לאן שאתם צריכים אותן.
פיצ'רים עיקריים של Notifiarr
אינטגרציית Starr App
חברו את Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, ועוד כדי להעביר אירועי מדיה ולעורר התראות מותאמות אישית באופן אוטומטי.
התראות Discord
אפשרו התראות עשירות וניתנות להתאמה אישית לערוצי Discord, עם גרפיקת מדיה, מטא-דאטה וכפתורי פעולה.
ניטור בריאות המערכת
ניטור שטח דיסק, CPU, זיכרון ותקינות כוננים מלוח מחוונים אחד עם התראות אוטומטיות.
Plex ו-Tautulli תמיכה
קבלו עדכוני מה שמתנגן כעת, אירועי השמעה והתראות על פעילות משתמשים ישירות מ-Plex Media Server שלכם.
התראות רב-פלטפורמות
לנתב התראות ל-Slack, ל-Telegram, למייל ולפלטפורמות אחרות לצד Discord למסירה גמישה.
למה להריץ את Notifiarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.