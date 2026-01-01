התקנת Atlas CMMS בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול תחזוקה בקוד פתוח להוראות עבודה, נכסים ותזמון מונע בקנה מידה גדול.
בחרו תוכנית VPS עבור Atlas CMMS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Atlas CMMS
Atlas CMMS היא מערכת ממוחשבת לניהול תחזוקה (CMMS) באירוח עצמי, שנבנתה עבור צוותי מתקנים, ייצור, שירותי בריאות, אירוח ותשתיות. היא מרכזת הזמנות עבודה, לוחות זמנים לתחזוקה מונעת, רישומי ציוד, מלאי חלפים ובקשות שירות, כך שטכנאים ומנהלים חולקים מקור אמת אחד במקום לתמרן בין גיליונות אלקטרוניים, יומני נייר ושרשורי דוא"ל.
אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על נתוני נכסים רגישים, רישומי טכנאים והיסטוריית תחזוקה בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משתמש וללא תלות בספק. Spring Boot מפעילה את ה-backend, React מניעה את אפליקציית האינטרנט, ואפליקציה נלווית לנייד מאפשרת לטכנאי שטח לעבוד במצב לא מקוון ולסנכרן נתונים כשהם מתחברים מחדש.
פיצ'רים עיקריים של Atlas CMMS
ניהול הזמנות עבודה
צרו, הקצו ועקבו אחר הוראות עבודה עם סדרי עדיפויות, יומני זמן, קבצים מצורפים והיסטוריה מלאה לכל עבודה וטכנאי.
תחזוקה מונעת
תזמנו בדיקות חוזרות ובצעו אוטומציה ליצירת הזמנות עבודה מטריגרים המבוססים על קריאות מונה, מרווחי זמן או אירועי נכסים.
מעקב אחר נכסים ומלאי
קטלגו ציוד עם מדדי זמן השבתה, עלויות תחזוקה, ומלאי חלפים הכולל התראות מלאי והזמנות רכש אוטומטיות.
אפליקציית שטח
אפליקציות iOS ו-Android מקוריות מאפשרות לטכנאים לסרוק קודי QR, לתעד זמן, לצלם תמונות ו-להשלים הזמנות עבודה ישירות באתר.
ניתוח ודיווח
לוחות מחוונים מובנים מכסים עמידה בהוראות עבודה, אמינות ציוד, מגמות השבתה, ניצול כוח אדם וניתוח עלויות.
למה להריץ את Atlas CMMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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