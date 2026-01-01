Atlas CMMS היא מערכת ממוחשבת לניהול תחזוקה (CMMS) באירוח עצמי, שנבנתה עבור צוותי מתקנים, ייצור, שירותי בריאות, אירוח ותשתיות. היא מרכזת הזמנות עבודה, לוחות זמנים לתחזוקה מונעת, רישומי ציוד, מלאי חלפים ובקשות שירות, כך שטכנאים ומנהלים חולקים מקור אמת אחד במקום לתמרן בין גיליונות אלקטרוניים, יומני נייר ושרשורי דוא"ל.

אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על נתוני נכסים רגישים, רישומי טכנאים והיסטוריית תחזוקה בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משתמש וללא תלות בספק. Spring Boot מפעילה את ה-backend, React מניעה את אפליקציית האינטרנט, ואפליקציה נלווית לנייד מאפשרת לטכנאי שטח לעבוד במצב לא מקוון ולסנכרן נתונים כשהם מתחברים מחדש.