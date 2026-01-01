עד 69% הנחה עבור Atlas CMMS

התקנת Atlas CMMS בלחיצה אחת.

פלטפורמת ניהול תחזוקה בקוד פתוח להוראות עבודה, נכסים ותזמון מונע בקנה מידה גדול.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99 /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקנת Atlas CMMS בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Atlas CMMS

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Atlas CMMS

Atlas CMMS היא מערכת ממוחשבת לניהול תחזוקה (CMMS) באירוח עצמי, שנבנתה עבור צוותי מתקנים, ייצור, שירותי בריאות, אירוח ותשתיות. היא מרכזת הזמנות עבודה, לוחות זמנים לתחזוקה מונעת, רישומי ציוד, מלאי חלפים ובקשות שירות, כך שטכנאים ומנהלים חולקים מקור אמת אחד במקום לתמרן בין גיליונות אלקטרוניים, יומני נייר ושרשורי דוא"ל.

אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על נתוני נכסים רגישים, רישומי טכנאים והיסטוריית תחזוקה בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משתמש וללא תלות בספק. Spring Boot מפעילה את ה-backend, React מניעה את אפליקציית האינטרנט, ואפליקציה נלווית לנייד מאפשרת לטכנאי שטח לעבוד במצב לא מקוון ולסנכרן נתונים כשהם מתחברים מחדש.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Atlas CMMS

ניהול הזמנות עבודה

צרו, הקצו ועקבו אחר הוראות עבודה עם סדרי עדיפויות, יומני זמן, קבצים מצורפים והיסטוריה מלאה לכל עבודה וטכנאי.

תחזוקה מונעת

תזמנו בדיקות חוזרות ובצעו אוטומציה ליצירת הזמנות עבודה מטריגרים המבוססים על קריאות מונה, מרווחי זמן או אירועי נכסים.

מעקב אחר נכסים ומלאי

קטלגו ציוד עם מדדי זמן השבתה, עלויות תחזוקה, ומלאי חלפים הכולל התראות מלאי והזמנות רכש אוטומטיות.

אפליקציית שטח

אפליקציות iOS ו-Android מקוריות מאפשרות לטכנאים לסרוק קודי QR, לתעד זמן, לצלם תמונות ו-להשלים הזמנות עבודה ישירות באתר.

ניתוח ודיווח

לוחות מחוונים מובנים מכסים עמידה בהוראות עבודה, אמינות ציוד, מגמות השבתה, ניצול כוח אדם וניתוח עלויות.

למה להריץ את Atlas CMMS על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

התחילו

גלו אפליקציות נוספות לפריסה

AirTrail

AirTrail

יומן טיסות אישי עם מפה אינטראקטיבית, נתונים ותמיכה בריבוי משתמשים

בחירה
An Otter Wiki

An Otter Wiki

ויקי קל משקל באירוח עצמי עם דפים מגובים ב-Git ועריכת Markdown

בחירה
Apollo

Apollo

עורך אנוטציית גנום שיתופי בזמן אמת לצוותי מחקר מבוזרים

בחירה
צפייה את כל האפליקציות

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.