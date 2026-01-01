התקינו DDNS Updater בלחיצה אחת.
מעדכן DNS דינמי קל משקל באירוח עצמי, ששומר על סנכרון רשומות A ו-AAAA בין למעלה מ-40 ספקי DNS.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DDNS Updater
DDNS Updater הוא שירות Go בקוד פתוח ששומר על רשומות DNS A ו-AAAA מצביעות על כתובת ה-IP הנכונה ביותר מ-40 ספקי DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, ועוד רבים אחרים — מקובץ תצורה יחיד. הוא פועל כסוכן ללא ממשק גרפי שדורש רק קישוריות יוצאת, עם סטטוס הנראה דרך יומני קונטיינר או לוח מחוונים HTTP מובנה הנגיש באמצעות העברת פורטים של SSH כשרוצים תצוגת דפדפן.
אירוח עצמי של DDNS Updater על שרת ה-VPS שלכם מספק לכם סוכן יציב ופעיל תמיד שיכול לעדכן רשומות DNS עבור נתבים ביתיים, שערי IoT, שרתים משניים, או כל נקודת קצה אחרת שכתובת ה-IP הציבורית שלה משתנה. פרטי זיהוי של ספקים ולוגיקת העדכון נשארים בתוך התשתית שלכם, ומופע אחד יכול לנהל רשומות המשתרעות על פני מספר דומיינים וספקים במקביל.
פיצ'רים עיקריים של DDNS Updater
40+ ספקי DNS
עדכנו רשומות ב-Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, ועוד עשרות רבות ממופע יחיד.
בדיקות תקופתיות
קצב סקירה הניתן להגדרה עם חלונות צינון, כך שכתובת ה-IP הציבורית נשלפת והרשומות מתעדכנות רק כאשר יש בכך צורך בפועל.
IPv4 ו-IPv6
עוקב אחר רשומות A ו-AAAA במקביל, ומבצע חזרה חלקה כאשר רק משפחת כתובות אחת זמינה בחיבור במעלה הזרם.
לוח מחוונים סטטוס מובנה
לוח מחוונים מקומי ולקריאה בלבד מציג סטטוס רשומה נוכחי, זמן עדכון אחרון, כתובת IP שנצפתה, ושגיאות לכל רשומה כאשר ניגשים אליו דרך העברת פורטים של SSH.
אחזור IP רב-ספק
כתובת IP ציבורית נפתרת על ידי שילוב של מספר ספקים מבוססי HTTP ו-DNS, כך שהפסקת שירות יחידה במעלה הזרם אינה חוסמת את כל העדכונים.
התראות באמצעות shoutrrr
שילוב shoutrrr אופציונלי שולח התראות ל-Discord, Slack, Telegram, או למייל כאשר עדכון נכשל או כאשר מזוהה שינוי IP.
למה להריץ את DDNS Updater על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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