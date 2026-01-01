עד 69% הנחה עבור DDNS Updater

התקינו DDNS Updater בלחיצה אחת.

מעדכן DNS דינמי קל משקל באירוח עצמי, ששומר על סנכרון רשומות A ו-AAAA בין למעלה מ-40 ספקי DNS.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו DDNS Updater בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור DDNS Updater

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72.99
24.99/חודש
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מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם DDNS Updater

DDNS Updater הוא שירות Go בקוד פתוח ששומר על רשומות DNS A ו-AAAA מצביעות על כתובת ה-IP הנכונה ביותר מ-40 ספקי DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, ועוד רבים אחרים — מקובץ תצורה יחיד. הוא פועל כסוכן ללא ממשק גרפי שדורש רק קישוריות יוצאת, עם סטטוס הנראה דרך יומני קונטיינר או לוח מחוונים HTTP מובנה הנגיש באמצעות העברת פורטים של SSH כשרוצים תצוגת דפדפן.

אירוח עצמי של DDNS Updater על שרת ה-VPS שלכם מספק לכם סוכן יציב ופעיל תמיד שיכול לעדכן רשומות DNS עבור נתבים ביתיים, שערי IoT, שרתים משניים, או כל נקודת קצה אחרת שכתובת ה-IP הציבורית שלה משתנה. פרטי זיהוי של ספקים ולוגיקת העדכון נשארים בתוך התשתית שלכם, ומופע אחד יכול לנהל רשומות המשתרעות על פני מספר דומיינים וספקים במקביל.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של DDNS Updater

40+ ספקי DNS

עדכנו רשומות ב-Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, ועוד עשרות רבות ממופע יחיד.

בדיקות תקופתיות

קצב סקירה הניתן להגדרה עם חלונות צינון, כך שכתובת ה-IP הציבורית נשלפת והרשומות מתעדכנות רק כאשר יש בכך צורך בפועל.

IPv4 ו-IPv6

עוקב אחר רשומות A ו-AAAA במקביל, ומבצע חזרה חלקה כאשר רק משפחת כתובות אחת זמינה בחיבור במעלה הזרם.

לוח מחוונים סטטוס מובנה

לוח מחוונים מקומי ולקריאה בלבד מציג סטטוס רשומה נוכחי, זמן עדכון אחרון, כתובת IP שנצפתה, ושגיאות לכל רשומה כאשר ניגשים אליו דרך העברת פורטים של SSH.

אחזור IP רב-ספק

כתובת IP ציבורית נפתרת על ידי שילוב של מספר ספקים מבוססי HTTP ו-DNS, כך שהפסקת שירות יחידה במעלה הזרם אינה חוסמת את כל העדכונים.

התראות באמצעות shoutrrr

שילוב shoutrrr אופציונלי שולח התראות ל-Discord, Slack, Telegram, או למייל כאשר עדכון נכשל או כאשר מזוהה שינוי IP.

למה להריץ את DDNS Updater על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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