התקנת Domain Locker בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לניטור וניהול פורטפוליו דומיינים, עם מעקב אוטומטי אחר DNS, SSL ו-WHOIS.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Domain Locker
Domain Locker היא פלטפורמה באירוח עצמי שנבנתה עבור מפתחים, עסקים ואנשי IT המנהלים שמות דומיין מרובים על פני רשמים שונים. היא אוספת באופן אוטומטי רשומות DNS, פרטי תעודות SSL, נתוני WHOIS, תת-דומיינים ומידע על כתובות IP עבור כל דומיין בפורטפוליו שלכם, ומספקת לכם מקום אחד למעקב אחר תקינות והיסטוריית הדומיינים.
אינטגרציות התראה — כולל אימייל, webhooks, טלגרם וסיגנל — מודיעות לכם על תפוגות קרבות, שינויי DNS וחריגות אבטחה לפני שהן הופכות לאירועים. ניתוחים אינטראקטיביים ומעקב עלויות משלימים את סט התכונות, והופכים את Domain Locker לכלי תפעול שלם עבור כל מי שרציני לגבי נכסי הדומיין שלו. אירוח עצמי שומר על כל נתוני הרשם וה-DNS הרגישים הללו באופן מלא בשליטתכם.
פיצ'רים עיקריים של Domain Locker
ניטור אוטומטי של דומיינים
אוספת באופן רציף רשומות DNS, תעודות SSL, נתוני WHOIS ומידע על תת-דומיינים, כך שתמיד תהיה לכם תצוגה עדכנית של כל דומיין.
התראות תפוגה ושינוי
שולח התראות באמצעות אימייל, ווב-הוקס, טלגרם או סיגנל כאשר דומיין מתקרב לתפוגה או שרשומת DNS משתנה באופן בלתי צפוי.
ביקורת אבטחה
מנתח תצורות דומיין לאיתור שגיאות תצורה ומציע שיפורים ממשיים כדי לאבטח את הגדרות ה-DNS והתעודה שלכם.
ניתוח נתונים והיסטוריה
תרשימים וציר זמן אינטראקטיביים מציגים כיצד תצורות דומיין וביצועים התפתחו לאורך זמן לפתרון בעיות קל יותר.
מעקב עלויות ונכסים
מתעד מחירי רכישה, עלויות חידוש וערכי שוק משוערים, כדי שתוכלו לנהל תיקי דומיינים כנכסים פיננסיים.
למה להריץ את Domain Locker על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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