Domain Locker היא פלטפורמה באירוח עצמי שנבנתה עבור מפתחים, עסקים ואנשי IT המנהלים שמות דומיין מרובים על פני רשמים שונים. היא אוספת באופן אוטומטי רשומות DNS, פרטי תעודות SSL, נתוני WHOIS, תת-דומיינים ומידע על כתובות IP עבור כל דומיין בפורטפוליו שלכם, ומספקת לכם מקום אחד למעקב אחר תקינות והיסטוריית הדומיינים.

אינטגרציות התראה — כולל אימייל, webhooks, טלגרם וסיגנל — מודיעות לכם על תפוגות קרבות, שינויי DNS וחריגות אבטחה לפני שהן הופכות לאירועים. ניתוחים אינטראקטיביים ומעקב עלויות משלימים את סט התכונות, והופכים את Domain Locker לכלי תפעול שלם עבור כל מי שרציני לגבי נכסי הדומיין שלו. אירוח עצמי שומר על כל נתוני הרשם וה-DNS הרגישים הללו באופן מלא בשליטתכם.