פרוסו BunkerM בהתקנה בלחיצה אחת.
הכל-באחד: ברוקר MQTT Eclipse Mosquitto עם דאשבורד ווב, ניהול ACL וניטור חי.
בחרו תוכנית VPS עבור BunkerM
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם BunkerM
BunkerM אורזת את Eclipse Mosquitto עם לוח מחוונים מלא לניהול לתוך קונטיינר יחיד, כך שאתם מקבלים ברוקר MQTT מוכן לייצור ללא עריכה ידנית של קבצי תצורה או התקנת ממשק משתמש נפרד. ממשק האינטרנט המצורף מטפל באבטחה דינמית, ב-ACLs של לקוחות ותפקידים, בחקירת נושאים בזמן אמת, ובהיסטוריית הודעות עם הפעלה חוזרת — הכל מגובה על ידי מאגר SQLite מקומי שתופס כל הודעה שפורסמה.
אירוח עצמי של BunkerM ב-VPS שלכם שומר על טלמטריית המכשיר, כללי ACL והודעות היסטוריות על תשתית שאתם שולטים בה, עם לקוחות ללא הגבלה וללא עמלות לפי הודעה. התמונה כוללת גלאי חריגות סטטיסטי ומנוע אוטומציה מקומי לפרסומים מבוססי cron וצופים מבוססי תנאים, כולם פועלים בתוך הקונטיינר ללא תלות בענן.
פיצ'רים עיקריים של BunkerM
Mosquitto עם ממשק משתמש Web
כולל Eclipse Mosquitto ולוח מחוונים מלא לניהול בקונטיינר אחד, עם תמיכה ב-MQTT 3.1.1 ו-MQTT 5 מחוץ לקופסה.
עורך ACL דִינָמִי
צרו לקוחות, תפקידים וקבוצות עם כללי פרסום והרשמה מפורטים מהדפדפן, עם ייצוא וייבוא JSON לגיבויים.
סייר MQTT
עיינו בעץ הנושאים החי, בדקו מטענים שמורים עם מטא-דאטה של QoS, ופרסמו הודעות ישירות מלוח הבקרה.
היסטוריית הודעות והפעלה מחדש
כל הודעה שפורסמה נלכדת בחנות SQLite מקומית עם מסנני נושאים, חיפוש טקסט חופשי, ופעולת הפעלה חוזרת בלחיצה אחת.
זיהוי אנומליות חכם
מנוע סטטיסטי מקומי עוקב אחר שיעורי פרסום וקווי בסיס של נושאים, ומעלה התראות על קפיצות, סחף ושקט בלתי צפוי.
למה להריץ את BunkerM על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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