BunkerM אורזת את Eclipse Mosquitto עם לוח מחוונים מלא לניהול לתוך קונטיינר יחיד, כך שאתם מקבלים ברוקר MQTT מוכן לייצור ללא עריכה ידנית של קבצי תצורה או התקנת ממשק משתמש נפרד. ממשק האינטרנט המצורף מטפל באבטחה דינמית, ב-ACLs של לקוחות ותפקידים, בחקירת נושאים בזמן אמת, ובהיסטוריית הודעות עם הפעלה חוזרת — הכל מגובה על ידי מאגר SQLite מקומי שתופס כל הודעה שפורסמה.

אירוח עצמי של BunkerM ב-VPS שלכם שומר על טלמטריית המכשיר, כללי ACL והודעות היסטוריות על תשתית שאתם שולטים בה, עם לקוחות ללא הגבלה וללא עמלות לפי הודעה. התמונה כוללת גלאי חריגות סטטיסטי ומנוע אוטומציה מקומי לפרסומים מבוססי cron וצופים מבוססי תנאים, כולם פועלים בתוך הקונטיינר ללא תלות בענן.