עד 69% הנחה עבור BunkerM

פרוסו BunkerM בהתקנה בלחיצה אחת.

הכל-באחד: ברוקר MQTT Eclipse Mosquitto עם דאשבורד ווב, ניהול ACL וניטור חי.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99 /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו BunkerM בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור BunkerM

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם BunkerM

BunkerM אורזת את Eclipse Mosquitto עם לוח מחוונים מלא לניהול לתוך קונטיינר יחיד, כך שאתם מקבלים ברוקר MQTT מוכן לייצור ללא עריכה ידנית של קבצי תצורה או התקנת ממשק משתמש נפרד. ממשק האינטרנט המצורף מטפל באבטחה דינמית, ב-ACLs של לקוחות ותפקידים, בחקירת נושאים בזמן אמת, ובהיסטוריית הודעות עם הפעלה חוזרת — הכל מגובה על ידי מאגר SQLite מקומי שתופס כל הודעה שפורסמה.

אירוח עצמי של BunkerM ב-VPS שלכם שומר על טלמטריית המכשיר, כללי ACL והודעות היסטוריות על תשתית שאתם שולטים בה, עם לקוחות ללא הגבלה וללא עמלות לפי הודעה. התמונה כוללת גלאי חריגות סטטיסטי ומנוע אוטומציה מקומי לפרסומים מבוססי cron וצופים מבוססי תנאים, כולם פועלים בתוך הקונטיינר ללא תלות בענן.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של BunkerM

Mosquitto עם ממשק משתמש Web

כולל Eclipse Mosquitto ולוח מחוונים מלא לניהול בקונטיינר אחד, עם תמיכה ב-MQTT 3.1.1 ו-MQTT 5 מחוץ לקופסה.

עורך ACL דִינָמִי

צרו לקוחות, תפקידים וקבוצות עם כללי פרסום והרשמה מפורטים מהדפדפן, עם ייצוא וייבוא JSON לגיבויים.

סייר MQTT

עיינו בעץ הנושאים החי, בדקו מטענים שמורים עם מטא-דאטה של QoS, ופרסמו הודעות ישירות מלוח הבקרה.

היסטוריית הודעות והפעלה מחדש

כל הודעה שפורסמה נלכדת בחנות SQLite מקומית עם מסנני נושאים, חיפוש טקסט חופשי, ופעולת הפעלה חוזרת בלחיצה אחת.

זיהוי אנומליות חכם

מנוע סטטיסטי מקומי עוקב אחר שיעורי פרסום וקווי בסיס של נושאים, ומעלה התראות על קפיצות, סחף ושקט בלתי צפוי.

למה להריץ את BunkerM על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
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החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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