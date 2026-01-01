Squidex היא מערכת CMS (ניהול תוכן) בקוד פתוח ללא ראש, שחושפת את התוכן שלכם באמצעות ממשקי API מסוג REST ו-GraphQL, ומאפשרת לכל ממשק קצה – יישומי אינטרנט, יישומים ניידים או מערכות צד-שרת – למשוך תוכן מבלי להיות קשור לשכבת רינדור ספציפית. סכימות תוכן מוגדרות בממשק המשתמש (UI) של Squidex עם תמיכה מלאה בהפניות, נכסים, לוקליזציה וכללי אימות.

אירוח עצמי של Squidex על שרת VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על מקום אחסון התוכן ומי יכול לגשת אליו. בניגוד לפלטפורמות CMS ללא ראש מסוג SaaS שגובות תשלום לפי קריאת API או מושב, מופע באירוח עצמי אינו כולל מגבלות שימוש ושומר את כל נתוני התוכן בתוך התשתית שלכם.