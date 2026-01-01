פרוסו Squidex בהתקנה בלחיצה אחת.
CMS ללא ראש בגישת API-first עם ממשקי API של GraphQL ו-REST לאספקת תוכן בכל ערוץ או ממשק קצה.
בחרו תוכנית VPS עבור Squidex
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Squidex
Squidex היא מערכת CMS (ניהול תוכן) בקוד פתוח ללא ראש, שחושפת את התוכן שלכם באמצעות ממשקי API מסוג REST ו-GraphQL, ומאפשרת לכל ממשק קצה – יישומי אינטרנט, יישומים ניידים או מערכות צד-שרת – למשוך תוכן מבלי להיות קשור לשכבת רינדור ספציפית. סכימות תוכן מוגדרות בממשק המשתמש (UI) של Squidex עם תמיכה מלאה בהפניות, נכסים, לוקליזציה וכללי אימות.
אירוח עצמי של Squidex על שרת VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על מקום אחסון התוכן ומי יכול לגשת אליו. בניגוד לפלטפורמות CMS ללא ראש מסוג SaaS שגובות תשלום לפי קריאת API או מושב, מופע באירוח עצמי אינו כולל מגבלות שימוש ושומר את כל נתוני התוכן בתוך התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Squidex
GraphQL ו-REST APIs
אחזור והצגת תוכן באמצעות נקודות קצה של GraphQL ו-REST, כך שכל ערימת פרונטאנד תוכל לצרוך אותו ללא מתאמים מותאמים אישית.
סכמות תוכן גמישות
הגדירו סוגי תוכן עם שדות מותאמים אישית, כללי אימות, הפניות ורכיבים מקוננים באמצעות עורך הסכימה הוויזואלי.
ניהול נכסים
העלו, ארגנו ושנו תמונות וקבצים ישירות ב-Squidex, עם פעולות שינוי גודל וחיתוך המובנות בתוך צינור הנכסים.
תוכן רב-לשוני
תוכן מודל עם תמיכת לוקליזציה מובנית כך שכל שדה יכול לשאת תרגומים עבור כל לוקאל מוגדר.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הקצו לעורכים, למפתחים ולקוחות חיצוניים רמות הרשאה שונות לכל אפליקציה, סכימה או סוג תוכן.
למה להריץ את Squidex על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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