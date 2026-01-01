התקינו את Kener בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת דף סטטוס בקוד פתוח לניטור שירותים ודיווח על תקלות למשתמשים בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Kener
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kener
Kener היא מערכת קוד פתוח לדף סטטוס שנבנתה עם SvelteKit, המאפשרת לצוותים לנטר שירותים ולתקשר על תקלות בשקיפות. היא תומכת במספר סוגי ניטור — נקודות קצה של HTTP/API, TCP, DNS, תעודות SSL, פינג, שאילתות SQL, פעימות לב ושרתי משחקים — שכל אחד מהם מנוטר ומוצג בדף סטטוס ציבורי עם היסטוריית זמינות וגרפי זמני תגובה.
אירוח עצמי של Kener על גבי ה-VPS שלכם שומר את כל נתוני הניטור והיסטוריית האירועים בשליטתכם. מופע ה-Redis הכלול מטפל בתורי עבודה ובשמירה במטמון, בעוד שנתוני היישום נשמרים ב-SQLite כברירת מחדל — אין צורך במסד נתונים חיצוני. המשתמש הראשון שנרשם למופע הופך למנהל המערכת.
פיצ'רים עיקריים של Kener
ניטור רב-פרוטוקולים
נטרו נקודות קצה HTTP, פורטים TCP, רשומות DNS, תעודות SSL, יעדי פינג, פעימות לב ושרתי משחק מלוח מחוונים אחד.
ניהול אירועים
צרו דוחות אירועים עם צירי זמן של סטטוסים מתויגים בזמן, פרסמו עדכונים שוטפים, ו-ארכבו פתרונות עבור היסטוריית תקלות שקופה.
תחזוקה מתוזמנת
הודיעו מראש על השבתה מתוכננת כדי שמשתמשים יראו חלונות תחזוקה קרובים בדף הסטטוס לפני שהשירות מופרע.
התראות רב-ערוציות
התריעו לצוות שלכם באמצעות אימייל, **Slack**, **Discord**, או webhooks ברגע שצג משנה מצב או מתאושש.
תגי סטטוס להטמעה
הוסיפו תגי סטטוס חיים או iframes לתיעוד שלכם, לאתר האינטרנט או ללוח המחוונים של האפליקציה כדי להציג את מצב השירות ישירות בתוכן.
גישה מבוססת תפקידים
הזמינו חברי צוות עם תפקידים מוגדרים כדי לשתף פעולה בעדכוני אירועים ולנטר תצורה מבלי לשתף גישת אדמין.
למה להריץ את Kener על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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