Kener היא מערכת קוד פתוח לדף סטטוס שנבנתה עם SvelteKit, המאפשרת לצוותים לנטר שירותים ולתקשר על תקלות בשקיפות. היא תומכת במספר סוגי ניטור — נקודות קצה של HTTP/API, TCP, DNS, תעודות SSL, פינג, שאילתות SQL, פעימות לב ושרתי משחקים — שכל אחד מהם מנוטר ומוצג בדף סטטוס ציבורי עם היסטוריית זמינות וגרפי זמני תגובה.

אירוח עצמי של Kener על גבי ה-VPS שלכם שומר את כל נתוני הניטור והיסטוריית האירועים בשליטתכם. מופע ה-Redis הכלול מטפל בתורי עבודה ובשמירה במטמון, בעוד שנתוני היישום נשמרים ב-SQLite כברירת מחדל — אין צורך במסד נתונים חיצוני. המשתמש הראשון שנרשם למופע הופך למנהל המערכת.