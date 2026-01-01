פרוסו SickGear בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת אוטומציה יציב לתוכניות טלוויזיה — הפורק הוותיק ועשיר התכונות של **Sick-Beard**, עבור הגדרות PVR באירוח עצמי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SickGear
SickGear הוא הפורק (fork) היציב והעשיר ביותר בתכונות, המתוחזק על ידי הקהילה, של פרויקט Sick-Beard המקורי — שרת אוטומציה לתוכניות טלוויזיה באירוח עצמי שעוקב אחר התוכניות שאתם עוקבים אחריהן, מנטר אינדקסרים של Usenet וטרקרי טורנטים עבור פרקים חדשים, ומעביר מהדורות תואמות למוריד שלכם לייבוא אוטומטי לספרייה. הוא פותח ברציפות מאז 2014 עם דגש על אמינות, כיסוי אינדקסרים רחב, וממשק משתמש אינטרנטי מלוטש בהשראת העיצוב המקורי של Sick-Beard.
אירוח עצמי של SickGear על שרת VPS משאיר את אוטומציית הטלוויזיה שלכם פועלת 24/7 כך שפרקים מופיעים בספרייה שלכם דקות ספורות לאחר השחרור. הוא משתלב באופן טבעי עם Plex, Jellyfin, Emby, ועם ערימת המדיה הרחבה יותר של Servarr, ועובד עם כמעט כל אינדקסר Newznab ו-Torznab.
פיצ'רים עיקריים של SickGear
הצג מעקב עם פרופילי איכות
העדפות לכל תוכנית עבור איכות, רזולוציה, שפה ו-codec משמעותן שכל כותר נשלף בדיוק בפורמט שאתם רוצים.
תמיכה רחבה באינדקסרים
תאימות Newznab ו-Torznab בתוספת תוספים ישירים עבור טראקרים פרטיים רבים מכסים כמעט כל אינדקסר יוזנט וטורנט.
אינטגרציה של מוריד מובנה
תוספים מובנים עבור NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge, ו-rTorrent מאפשרים ל-SickGear לתזמר את כל תהליך ההורדה.
חיפוש תת-כותרות
אינטגרציה עם **OpenSubtitles**, **Addic7ed** ו-**Podnapisi** מאפשרת להוריד כתוביות תואמות בשפות המועדפות עליכם מיד לאחר כל הורדה.
תמיכה באנימה ובפורמטים מיוחדים
אינטגרציית AniDB מובנית מטפלת במוסכמות שמות ספציפיות לאנימה ובמספור פרקים מוחלט ללא פתרונות עוקפים ידניים.
למה להריץ את SickGear על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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