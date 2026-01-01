SickGear הוא הפורק (fork) היציב והעשיר ביותר בתכונות, המתוחזק על ידי הקהילה, של פרויקט Sick-Beard המקורי — שרת אוטומציה לתוכניות טלוויזיה באירוח עצמי שעוקב אחר התוכניות שאתם עוקבים אחריהן, מנטר אינדקסרים של Usenet וטרקרי טורנטים עבור פרקים חדשים, ומעביר מהדורות תואמות למוריד שלכם לייבוא אוטומטי לספרייה. הוא פותח ברציפות מאז 2014 עם דגש על אמינות, כיסוי אינדקסרים רחב, וממשק משתמש אינטרנטי מלוטש בהשראת העיצוב המקורי של Sick-Beard.

אירוח עצמי של SickGear על שרת VPS משאיר את אוטומציית הטלוויזיה שלכם פועלת 24/7 כך שפרקים מופיעים בספרייה שלכם דקות ספורות לאחר השחרור. הוא משתלב באופן טבעי עם Plex, Jellyfin, Emby, ועם ערימת המדיה הרחבה יותר של Servarr, ועובד עם כמעט כל אינדקסר Newznab ו-Torznab.