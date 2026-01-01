Yamtrack היא אפליקציית מעקב מדיה באירוח עצמי המאחדת את רשימות הצפייה והמשחק שלכם לסרטים, תוכניות טלוויזיה, אנימה, מנגה, משחקים, ספרים וקומיקס ללוח מחוונים אחד. היא מושכת מטא-דאטה מ-TMDB וממקורות אחרים כדי לספק פרטים עשירים על כל פריט במעקב, יחד עם מעקב התקדמות וניהול סטטוס.

אירוח עצמי של Yamtrack על VPS שומר על כל היסטוריית צריכת המדיה שלכם פרטית, ללא מעקב צד שלישי. אינטגרציה עם Jellyfin מאפשרת מעקב צפייה אוטומטי משרת המדיה שלכם, תצוגת לוח שנה מציגה מהדורות מתוזמנות, וייבוא מ-Trakt, MAL ו-AniList הופך את ההגירה משירותים קיימים לפשוטה.