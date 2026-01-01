התקינו את Yamtrack בהתקנה בלחיצה אחת.
עוקב מדיה באירוח עצמי לסרטים, תוכניות טלוויזיה, אנימה, מנגה, משחקים וספרים עם שילוב Jellyfin.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Yamtrack
Yamtrack היא אפליקציית מעקב מדיה באירוח עצמי המאחדת את רשימות הצפייה והמשחק שלכם לסרטים, תוכניות טלוויזיה, אנימה, מנגה, משחקים, ספרים וקומיקס ללוח מחוונים אחד. היא מושכת מטא-דאטה מ-TMDB וממקורות אחרים כדי לספק פרטים עשירים על כל פריט במעקב, יחד עם מעקב התקדמות וניהול סטטוס.
אירוח עצמי של Yamtrack על VPS שומר על כל היסטוריית צריכת המדיה שלכם פרטית, ללא מעקב צד שלישי. אינטגרציה עם Jellyfin מאפשרת מעקב צפייה אוטומטי משרת המדיה שלכם, תצוגת לוח שנה מציגה מהדורות מתוזמנות, וייבוא מ-Trakt, MAL ו-AniList הופך את ההגירה משירותים קיימים לפשוטה.
פיצ'רים עיקריים של Yamtrack
מעקב מולטי-מדיה
מעקב אחר סרטים, תוכניות טלוויזיה, אנימה, מנגה, משחקים, ספרים וקומיקס בלוח מחוונים מאוחד אחד עם סטטוס לכל פריט.
שילוב Jellyfin
סימון אוטומטי של סרטים ופרקים כנצפים כאשר הם מוצגים ב-Jellyfin ללא רישום ידני.
ייבוא מ-Trakt ו-MAL
העבירו את היסטוריית הצפייה הקיימת שלכם מ-Trakt, MyAnimeList, AniList ושירותים אחרים ל-Yamtrack בכמה קליקים.
לוח הפצות
צפו בתאריכי יציאה קרובים לתוכניות, סרטים ומשחקים במעקב בלוח שנה כדי לתכנן את לוח הצפייה שלכם.
התראות שחרור
קבלו התראות על פרקים ומהדורות חדשים דרך Discord, Telegram, או Slack עבור כל פריט ברשימת המעקב שלכם.
למה להריץ את Yamtrack על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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