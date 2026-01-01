התקינו Flipt בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול פיצ'ר פלאג באירוח עצמי עם אחסון Git-native ויכולות טרגוט מתקדמות.
בחרו תוכנית VPS עבור Flipt
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Flipt
Flipt היא פלטפורמת קוד פתוח לניהול פיצ'ר פלאגים (feature flags) שמעניקה לצוותי פיתוח שליטה מלאה על תהליך השחרור שלהם. היא מאפשרת לאחסן תצורות פיצ'ר פלאגים לצד הקוד שלכם במאגרי Git, תוך כדי השתלבות בתהליכי סקירת הקוד שהצוות שלכם כבר משתמש בהם. ממשק האינטרנט הופך את יצירת הפיצ'ר פלאגים, הגדרת פלחי משתמשים והגדרת פריסות מבוססות אחוזים לנגיש לכל אחד בצוות, ללא צורך בשינויי קוד או פריסות מחדש.
אירוח עצמי של Flipt על ה-VPS שלכם שומר על לוגיקת פיצ'ר פלאגים רגישה ונתוני מיקוד משתמשים באופן מלא בתוך התשתית שלכם, מה שמבטיח עמידה במדיניות אבטחה ומבטל תלות בספק. אתם מקבלים את אותן היכולות כמו שירותי פיצ'ר פלאגים מסחריים בשבריר מהעלות.
פיצ'רים עיקריים של Flipt
אחסון מבוסס Git
אחסנו הגדרות של פיצ'ר פלאג במאגרי Git שלכם, מה שיאפשר לכם בקרת גרסאות, סקירת קוד, והיסטוריית ביקורת לכל שינוי.
מיקוד מתקדם
הגדירו פלחי משתמשים עם מאפיינים מותאמים אישית כדי להשיק תכונות לקבוצות ספציפיות לפני השקה מלאה.
פריסות באחוזים
שחרור הדרגתי של תכונות לאחוז מסוים מהמשתמשים, מפחית סיכונים ומאפשר קבלת החלטות מבוססות נתונים לפני פריסה מלאה.
REST ו-gRPC APIs
APIs מקיפים וערכות SDK ללקוח עבור שפות פופולריות מאפשרים לכל יישום להעריך דגלים עם שיהוי מינימלי.
תמיכה בריבוי סביבות
נהלו תצורות דגלים נפרדות עבור סביבות פיתוח, בדיקה וייצור ממערכת אחת.
למה להריץ את Flipt על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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