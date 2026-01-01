Flipt היא פלטפורמת קוד פתוח לניהול פיצ'ר פלאגים (feature flags) שמעניקה לצוותי פיתוח שליטה מלאה על תהליך השחרור שלהם. היא מאפשרת לאחסן תצורות פיצ'ר פלאגים לצד הקוד שלכם במאגרי Git, תוך כדי השתלבות בתהליכי סקירת הקוד שהצוות שלכם כבר משתמש בהם. ממשק האינטרנט הופך את יצירת הפיצ'ר פלאגים, הגדרת פלחי משתמשים והגדרת פריסות מבוססות אחוזים לנגיש לכל אחד בצוות, ללא צורך בשינויי קוד או פריסות מחדש.

אירוח עצמי של Flipt על ה-VPS שלכם שומר על לוגיקת פיצ'ר פלאגים רגישה ונתוני מיקוד משתמשים באופן מלא בתוך התשתית שלכם, מה שמבטיח עמידה במדיניות אבטחה ומבטל תלות בספק. אתם מקבלים את אותן היכולות כמו שירותי פיצ'ר פלאגים מסחריים בשבריר מהעלות.