Deploy Wallos in one click installation.
Self-hosted subscription tracker for managing recurring payments, renewal reminders, and spending breakdowns across currencies.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Wallos
Wallos is a self-hosted subscription management application for tracking recurring payments and subscriptions in one place. It supports multiple currencies, renewal reminders, and detailed spending breakdowns by category, giving you a clear picture of your monthly and annual subscription costs.
Self-hosting Wallos on a VPS keeps your financial subscription data private with no connection to third-party money management services. Custom categories, a calendar view for upcoming renewals, and notification delivery via email, Discord, and Telegram make it easy to stay on top of recurring expenses without unexpected charges.
פיצ'רים עיקריים של Wallos
Multi-currency tracking
Track subscriptions billed in different currencies with automatic conversion for unified spending totals.
Renewal reminders
Get notified before subscriptions renew via email, Discord, or Telegram so you never face unexpected charges.
Spending breakdown
View monthly and annual costs by category to identify where subscription spending is highest and find savings.
Calendar view
See all upcoming renewal dates on a calendar to plan finances and avoid billing surprises at end of month.
No external database
Wallos runs on SQLite with no separate database service required, keeping deployment simple and resource usage minimal.
למה להריץ את Wallos על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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