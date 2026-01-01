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פלטפורמת חשבונאות פיננסית באירוח עצמי עם תמיכה בריבוי מטבעות, דיווח חכם, ופנקס חשבונות ראשי כפול ומלא.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bigcapital
Bigcapital היא פלטפורמת הנהלת חשבונות פיננסית מודרנית בקוד פתוח, שתוכננה כחלופה באירוח עצמי ל-QuickBooks, Xero, ו-Wave. היא מיישמת ספר חשבונות ראשי מלא בכפולה עם תמיכה בריבוי מטבעות, רשומות לקוחות וספקים, הוצאת חשבוניות וחיובים, מעקב מלאי, יומנים ידניים, ודיווחים חכמים — דוחות כספיים, תזרים מזומנים, התיישנות חייבים וזכאים, וסיכומי מס — הכל מופק מספר החשבונות הבסיסי.
אירוח עצמי של Bigcapital על ה-VPS שלכם שומר את חשבוניות הלקוחות, עסקאות הבנק, ורשומות פיננסיות על תשתית שאתם שולטים בה, במקום למסור אותם לשירות הנהלת חשבונות SaaS. הפלטפורמה תומכת במספר חברות (דיירים) לכל מופע עם מסדי נתונים מבודדים, משתלבת עם Stripe ו-Plaid לתשלומים ופידים בנקאיים, וחושפת API מקיף לאינטגרציות ודיווחים מותאמים אישית.
פיצ'רים עיקריים של Bigcapital
ספר חשבונות כפול
ספר חשבונות ראשי מלא ברישום כפול עם מבנה חשבונות, יומנים ידניים, והיסטוריית עסקאות ידידותית לביקורת שממופה ישירות לתהליכי עבודה חשבונאיים סטנדרטיים.
רב-מטבעי
תמיכה מובנית בריבוי מטבעות עם מקורות שערי חליפין הניתנים להגדרה עבור חשבוניות, קבלות ודוחות לרוחב לקוחות וספקים בינלאומיים.
חשבוניות וחשבונות
חשבוניות לקוחות עם מעקב תשלומים, חשבונות ספקים עם תזמון תשלומים, עסקאות חוזרות, ויצירת PDF באמצעות אינטגרציית Gotenberg מובנית.
דוחות חכמים
רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים, גילאי חייבים/זכאים, סיכומי מס מכירה, ודוחות כספיים הניתנים להתאמה אישית שנוצרו מפנקס החשבונות בזמן אמת.
רב-דיירים מהיסוד
כל חברה מקבלת מסד נתונים מבודד משלה, כך שמופע יחיד יכול לנהל עסקים מרובים עם הפרדת נתונים קפדנית.
למה להריץ את Bigcapital על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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