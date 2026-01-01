Bigcapital היא פלטפורמת הנהלת חשבונות פיננסית מודרנית בקוד פתוח, שתוכננה כחלופה באירוח עצמי ל-QuickBooks, Xero, ו-Wave. היא מיישמת ספר חשבונות ראשי מלא בכפולה עם תמיכה בריבוי מטבעות, רשומות לקוחות וספקים, הוצאת חשבוניות וחיובים, מעקב מלאי, יומנים ידניים, ודיווחים חכמים — דוחות כספיים, תזרים מזומנים, התיישנות חייבים וזכאים, וסיכומי מס — הכל מופק מספר החשבונות הבסיסי.

אירוח עצמי של Bigcapital על ה-VPS שלכם שומר את חשבוניות הלקוחות, עסקאות הבנק, ורשומות פיננסיות על תשתית שאתם שולטים בה, במקום למסור אותם לשירות הנהלת חשבונות SaaS. הפלטפורמה תומכת במספר חברות (דיירים) לכל מופע עם מסדי נתונים מבודדים, משתלבת עם Stripe ו-Plaid לתשלומים ופידים בנקאיים, וחושפת API מקיף לאינטגרציות ודיווחים מותאמים אישית.