Actual Budget הוא יישום מהיר לניהול פיננסי אישי, הפועל בארכיטקטורת local-first, הבנוי סביב שיטת התקצוב במעטפות – שבה כל דולר שאתם מרוויחים מוקצה לקטגוריה ספציפית לפני שאתם מוציאים אותו. במקור היה מוצר מסחרי, הוא הפך לקוד פתוח על ידי היוצר שלו וכעת מתוחזק על ידי קהילה פעילה, מה שהופך אותו לאחת החלופות החינמיות היעילות ביותר ל-YNAB.

מכיוון ש-Actual Budget משתמש בארכיטקטורת local-first, הנתונים הפיננסיים שלכם נשארים בתשתית שאתם שולטים בה, ולא בענן של צד שלישי. סנכרון בין מספר מכשירים עדיין פועל דרך השרת המארח את עצמו שלכם, והצפנה מקצה לקצה אופציונלית מגנה על הנתונים במעבר. חיבורי בנק באמצעות SimpleFIN (ארה"ב וקנדה) ו-GoCardless (האיחוד האירופי ובריטניה) מייבאים עסקאות באופן אוטומטי, בעוד שתמיכת ייבוא עבור YNAB הופכת את ההגירה לפשוטה.