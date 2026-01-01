התקינו Actual Budget בהתקנה בלחיצה אחת.
יישום לניהול פיננסי אישי ממוקד פרטיות, עם שיטת תקצוב במעטפות, שנותן לכל דולר מטרה.
בחרו תוכנית VPS עבור Actual Budget
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Actual Budget
Actual Budget הוא יישום מהיר לניהול פיננסי אישי, הפועל בארכיטקטורת local-first, הבנוי סביב שיטת התקצוב במעטפות – שבה כל דולר שאתם מרוויחים מוקצה לקטגוריה ספציפית לפני שאתם מוציאים אותו. במקור היה מוצר מסחרי, הוא הפך לקוד פתוח על ידי היוצר שלו וכעת מתוחזק על ידי קהילה פעילה, מה שהופך אותו לאחת החלופות החינמיות היעילות ביותר ל-YNAB.
מכיוון ש-Actual Budget משתמש בארכיטקטורת local-first, הנתונים הפיננסיים שלכם נשארים בתשתית שאתם שולטים בה, ולא בענן של צד שלישי. סנכרון בין מספר מכשירים עדיין פועל דרך השרת המארח את עצמו שלכם, והצפנה מקצה לקצה אופציונלית מגנה על הנתונים במעבר. חיבורי בנק באמצעות SimpleFIN (ארה"ב וקנדה) ו-GoCardless (האיחוד האירופי ובריטניה) מייבאים עסקאות באופן אוטומטי, בעוד שתמיכת ייבוא עבור YNAB הופכת את ההגירה לפשוטה.
פיצ'רים עיקריים של Actual Budget
תקצוב מעטפות
מקצה כל דולר לקטגוריה ספציפית לפני ההוצאה, ומעניקה לך תוכנית ברורה המבוססת על הכנסה בפועל במקום הערכות גסות.
בעלות נתונים מקומית תחילה
הנתונים הפיננסיים שלכם מאוחסנים בשרת שלכם, לא בענן מסחרי – ובכך מגן על פרטי חשבון רגישים מפני פרצות אבטחה של צד שלישי או שינויים במדיניות ספקים.
סנכרון בין התקנים
סנכרנו תקציבים בין טלפונים, טאבלטים ומחשבים דרך השרת המאוחסן עצמית שלכם, כך שכל בן משפחה יראה את אותם נתונים מעודכנים.
אינטגרציית חשבון בנק
התחברו לחשבונות בנק אמיתיים באמצעות SimpleFIN (ארה"ב/קנדה) או GoCardless (האיחוד האירופי/בריטניה) כדי לייבא עסקאות באופן אוטומטי, ובכך להפחית הזנת נתונים ידנית.
דוחות פיננסיים מפורטים
דוחות מובנים לשווי נקי, תזרים מזומנים ומגמות הוצאות מעניקים לכם את הנראות כדי לקבל החלטות פיננסיות מושכלות ללא גיליון אלקטרוני נפרד.
למה להריץ את Actual Budget על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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